Açıkgöz, "Türkiye'yi sefalete, yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiler"

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve milletvekili genel seçimleri için yoğun tempoda bir çalışma yürüten Açıkgöz, esnafların sorunlarını dinleyerek yapılacak olan genel seçimde destek taleplerini yineledi.

Açıkgöz yaptığı açıklamada “ Eski Türkiye’de darbeci anlayış; Merhum Başbakanımız, Demokrasi Şehidimiz Adnan Menderes’i şehit etmelerinin ardından kefen parası istedi. Akaryakıtı karneyle dağıttı.Türkiye’yi sefalete, yokluğa, yoksulluğa mahkum etti." dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2018, 15:31