Açıkgöz, "Türkiye'yi sefalete, yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiler"

AK Parti Nevşehir Milletvekili 27.Dönem Adayı Mustafa Açıkgöz ve Emre Çalışkan seçim çalışmaları kapsamında esnaflar ile bir araya geldi.

Açıkgöz, "Türkiye'yi sefalete, yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiler"
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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve milletvekili genel seçimleri için yoğun tempoda bir çalışma yürüten Açıkgöz, esnafların sorunlarını dinleyerek yapılacak olan genel seçimde destek taleplerini yineledi.

Açıkgöz yaptığı açıklamada “ Eski Türkiye’de darbeci anlayış; Merhum Başbakanımız, Demokrasi Şehidimiz Adnan Menderes’i şehit etmelerinin ardından kefen parası istedi. Akaryakıtı karneyle dağıttı.Türkiye’yi sefalete, yokluğa, yoksulluğa mahkum etti." dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2018, 15:31
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