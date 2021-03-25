Açıkgöz, "Terör, Küresel Sorundur"

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ev sahipliğinde 24-25 Mart 2021 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı”na katılım sağladı.

Küresel salgın tedbirleri kapsamında hibrit formatta gerçekleştirilen toplantıya Afganistan, Irak ve Pakistan heyetleri fiziki olarak iştirak etti; Çin, İran ve Rusya ise çevrimiçi ortamda katılım sağladılar. Konferansa TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Başkanlığındaki heyetle ev sahipliği yapan Türkiye; Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizi Divan Üyeleri, Komisyon Başkanları ve milletvekilleri arasından oluşturulan heyetle temsil edilmektedir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, programın açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Salgın nedeniyle de toplantının az sayıda katılımla gerçekleştirildiğini ifade eden Şentop, konferansta terörizmle mücadelenin yanında küresel ölçekte birçok alanda benzeri görülmemiş sorunlara yol açan salgınla mücadeleyi ve bölgesel işbirliği imkanlarını ele almayı hedeflediklerini belirtti. Bu doğrultuda gerek terörizmle gerek salgınla mücadele iş birliği alanlarını meydana çıkartıp atılabilecek somut adımlar konusunda fikir teatisinde bulunmayı arzuladıklarını bildiren Şentop, ülkelerdeki iyi ve yenilikçi uygulamalar hakkında tecrübe paylaşımının faydalı olacağına inandıklarını anlattı. Salgının, küresel bir sağlık krizi olmanın ötesinde derin sosyal, ekonomik, insani ve siyasi etkileri olan ve gelecekte de neticelerinin hissedileceği bir vaka olduğunu aktardı.

Şentop, Antalya'daki Turizm Belek Merkezi'nde "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı"nda, terörle mücadelenin herkes için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ettiğini söyledi. Terörizmin geniş bir coğrafyayı etkilediğini vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:"Geçmişe nazaran daha yeni enstrümanlar kullanmakta, daha farklı ilişkiler geliştirmekte ve vesayet savaşlarının aracı olarak muhtelif görünüm ve rollere bürünmektedir. Bunun neticesinde bölgemizde ve küresel düzeyde terörizm kaynaklı tehdit algısı ne yazık ki giderek karmaşıklaşmaktadır. Terör örgütleri nefret dolu propagandalarını yaymaya, eleman devşirmeye ve masum canları almaya devam etmektedir. Bilhassa salgın sürecinde kaynakların diğer alanlara aktarılması ve alınan tedbirlerin kötüye kullanılması gibi sebeplerle terör örgütlerinin faaliyetlerinin artması tehlikesi de söz konusudur. Terörist grupların son dönemde özellikle dijital platformları istismar ettiği görülmektedir. Terör örgütlerinin 'ifade özgürlüğü' gibi bazı kavramları suistimal ederek propaganda faaliyetlerini yürütmeleri karşısında müteyakkız olmalıyız.""Benim terör örgütüm 'iyi', senin terör örgütün 'kötü" anlayışının kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Şentop, terörün her türü ve biçimiyle mücadelenin aynı kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini aktardı. Bu zorlu ve çetrefilli mücadelede çifte standartlardan mutlaka kaçınmak gerektiğine anlatan Şentop, "Bir terör örgütü bir başka terör örgütüyle yürütülen mücadelede ortak olamaz. Zira terör örgütleri arasında seçici bir politika izlenmesinin müşterek güvenliğimiz bakımından menfi neticeleri olacağı muhakkaktır." dedi.Türkiye'nin aynı anda PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ ve El-Kaide gibi çok sayıda terör örgütüyle mücadele ettiğini anlatan Şentop, uluslararası barışa ve güvenliğe temel bir tehdit olarak telakki edilen terörizmin, tüm şekil ve tezahürleriyle Türkiye için uzun zamandır bir tehdit ve endişe kaynağı olduğunu dile getirdi.

Konferansın önemine vurgu yapan Açıkgöz, “Terör, küresel sorundur. Terörle etkin ve başarılı mücadelemiz yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor. Teröristler ve terör sevicileri gereken cevabı devletimizin kudret eliyle, vatandaşlarımızın duyarlılığıyla alıyorlar. Türkiye, dünyada terörle mücadele konusunda kararlıkla mücadele eden önde gelen ülkelerdendir. Yerli ve milli savunma sanayimizle, öz kaynaklarımızla mücadele ediyoruz. Terörle mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur. İşbirliği ve kararlılıkla; PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerinin sonu yakındır. Türkiye’nin, teröre karşı dik duruşu devam etmektedir.” dedi.

Konferansın ardından heyetler ikili görüşmelerine devam ettiler.