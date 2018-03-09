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Açıkgöz, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile birlikte Azerbaycan'da

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Azerbaycan Parlamentosu’nun kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek "Parlamentolararası Futbol Turnuvası"na katılmak üzere başkent Bakü’ye gitti

09 Mart 2018 Cuma 15:27
Açıkgöz, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile birlikte Azerbaycan'da
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parlamenterler Spor Kulübü, Azerbaycan Parlamentosu'nun kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle 9-11 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek "Parlamentolararası Futbol Turnuvası"na katılmak üzere başkent Bakü'ye gitti

İlk olarak merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret eden milletvekilleri, Aliyev'in mezarı başına gül bıraktı. Heyet Azerbaycan ve Türk şehitliğini de ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfiller bıraktı. Milletvekilleri daha sonra Azerbaycan Milli Meclisine geçerek Meclis binasını gezdi. Meclis binasında düzenlenen toplantıda kuralar çekildi. Türkiye bugün B grubunda Polonya ile karşılaşacak.

Böyle güzel bir organizasyonu düzenlediği için Azerbaycanlı yetkililere teşekkür eden TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Başkanı Adem Tatlı, "Kendi ülkemizde Parlamentolararası Futbol Turnuvası düzenliyoruz. Fakat sadece futbol değil, çeşitli branşlarda da organizasyonlar tertip ediyoruz. İki devlet, tek milletiz. İnşallah sahaya çıkıp maçımızı yapacağız. Ama sonunda dostluk kazanacak. Ben şimdiden Azerbaycan Halk Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Azerbaycan Parlamentosunun kuruluşunun 100. yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilecek uluslararası futbol turnuvası için Parlamenter Spor Kulübü olarak can Azerbaycan’dayız. Merhum lider Haydar Aliyev’in kabrini ve Şehitlik Hıyabınını ziyaretimizle başlayıp, tüm şehitlerimizi dualarla yâd ettik.İki Devlet Tek Milletiz, Azerbaycan Milli Meclisinde Türkiye Cumhuriyeti milletvekilleri olarak kardeşlerimizle bir aradayız." dedi

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Son Güncelleme: 09.03.2018 15:57
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