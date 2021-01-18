Açıkgöz: "Şehrimize Yeni Yılın İlk Müjdesi Hayırlı Olsun"

Güzel Sanatlar Lisesi ve 2 Adet Yurt Binası İhalesi KDV dahil toplam maliyeti 30.373.200,00 ₺ ile İl Özel İdaremiz tarafından yapıldı. #SevdamızNevşehir

Şehrimize Yeni Yılın İlk Müjdesi…

30 Milyon’luk Dev Eğitim Yatırımı

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin modern eğitim-öğretim ortamlarında geleceğe güvenle yürüyebilmeleri adına çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.

2021 yılında da önceliğimiz eğitimdir. Destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, AK kadrolarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Güzel Sanatlar Lisesi ve 2 Adet Yurt Binası İhalesi Yapıldı.

İlimize Güzel Sanatlar Lisesi ve İki Adet Yurt Binası yapılacaktır. İl Özel İdaremiz tarafından 17.11.2020 tarihinde ihale edilen ve 13.01.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan Güzel Sanatlar Lisesi ve İki Adet Yurt Binasının 650 günde yapılması planlanmaktadır.

Güzel Sanatlar Lisesinin inşaat alanı: 4850 m²

Oturum alanı: 970 m² ve 5 kat üzerine inşa edilecek,

Lise binamızda; 10 adet derslik,

2 adet resim atölyesi,

1 adet seramik atölyesi,

1 adet atölye,

1 adet bilgisayar sınıfı,



1 adet kütüphane,3 adet müzik atölyesi,14 adet müzik odası,1 adet çok amaçlı salon ve sahne,2 adet öğretmen odası ve 1 adet kantin bulunacaktır.Yurt Binalarının her biri 4.450 m² inşaat alanına sahip olup, oturum alanı 890 m²’dir.5 kat üzerine inşa edilecek yurt binalarımız ayrı ayrı 100 kişi kapasiteli olup üçer kişilik 33 adet oda bulunacaktır.Güzel Sanatlar Lisemiz ve yurt binalarımızın KDV dahil toplam maliyeti 30.373.200,00 ₺ ‘dir.