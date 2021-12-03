Açıkgöz, "‪Özel İnsanlar, Başımızın Tacıdır”‬

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir video mesaj yayınladı.

"‪Özel İnsanlar, Başımızın Tacıdır”

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz; “Bizler AK Parti hükümetleri olarak engelli vatandaşlarımızın, özel insanlarımızın Allah’ın bizlere birer emaneti olduğunun şuuru ve bilinciyle her zaman yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz.”

Milletvekili Açıkgöz, yayınladığı video mesajında: “Çok kıymetli özel insanlarımız; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nüzü kutluyoruz. Bir gün değil bir ömür boyunca hatırlanmak dileğiyle sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Çok kıymetli özel insanlarımız, değerli kardeşlerim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti hükümetleri 19 yıl boyunca ötekileştiren değil toplumun bir bireyi olarak topluma kazandıran, onların maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarını gideren bir anlayışla özel insanlarımızı başımızın tacı yaptık. Evde bakımından başlayarak hayatın her alanında destek vererek, onların bizim başımızın tacı olduğunu bir kez daha gösterdik.

Sevgili özel insanlarımız; bizler sizlerin her zaman yanınızdayız ve hizmetkarlarınızız. Bizler AK Parti hükümetleri olarak engelli vatandaşlarımızın, özel insanlarımızın Allah’ın bizlere birer emaneti olduğunun şuuru ve bilinciyle onların her zaman yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz.

Ben bu özel günde, özel insanlarımızın bir ömür boyunca hatırlanması dileğiyle ve toplumumuzun birer ferdi olduğunu düşünerek; hepimizin de birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, onların Allah’ın emaneti olduğunu düşünerek hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. En büyük engel; gönüllerdeki, zihinlerdeki engel diyerek sizlere hayırlı ve bereketli günler diliyorum.” dedi.