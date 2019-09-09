Açıkgöz, "Önceliğimiz İnsan ve Nitelikli Eğitim”

Bu anlamda eğitim, geleceğimizin yapı taşıdır. Bizlerin önceliği insan ve nitelikli eğitimdir. Güçlü Türkiye’mizin kalıcı istikrarı, büyümesi ve gelişmesi adına bugünümüzün gençleri yarınımızın mimarı ‘Asım’ın Nesli’ için tüm fedakârlıkları gerek ailelerimizle gerekse devletimizle yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz.

Millî ve manevî değerlerini özümsemiş, şanlı tarihini bilen, geçmişten ders çıkaran ve geleceğini güvenle inşa edecek çalışkan nesillerimizin yetişmesi için fedakârca emek veren eli öpülesi öğretmenlerimize de minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Ülkemiz üzerinde kirli planlar kuran şer odaklarına verilebilecek en iyi cevap; okuyan, okutan, gelişen, geliştiren, kendi öz kaynaklarını en verimli haliyle kullanan gençlerimizin kendilerini vasıflı yetiştirmeleridir. 2023 Eğitim Vizyonu ile Türkiye olarak; yerli ve milli ürünlerimizi eğitim yoluyla geliştirmek, eğitimi çağdaş eğitim imkânlarının üzerine çıkarmak, uzun vadeli eğitim politikaları ile sistemli, düzenli, örnek bir eğitim sistemimizi kalıcı hale getirme gayretindeyiz. Eğitimle, bilimle, sanatla, gençlerimizle Güçlü Türkiye hedefimiz için eğitimde de marka şehir Nevşehir olarak hazır olmanın mutluluğunu hemşerilerimizle paylaşıyoruz.

Bu düşüncelerle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının öğrencilerimiz; ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için üstün bir gayretle görevlerini ifa eden kıymetli öğretmenlerimiz ve fedakâr ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyor; başarılı, mutlu, huzurlu çalışmalarla dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyor, saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum.”

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divan Üyesi

Yerel Yönetimler Başkan Yrd.



