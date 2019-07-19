Açıkgöz, Nevşehir’in il oluşunun yıl dönümünü kutladı

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, Nevşehir’in Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Temmuz 1954 yılında il haline getirilmesinin 65. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Üyesi Mustafa Açıkgöz, “Anadolu coğrafyasının kadim şehri Nevşehir’imiz, kültürel mirası, misafirperver ve mütevazı insanlarıyla ülkemiz genelinde hep takdir toplamıştır. Medeniyetlerin beşiği ve bu medeniyetlerin izlerini taşıyan, farklı din, dil ve mezheplerin bir arada barış içinde yaşamayı başardığı Nevşehir; barışın, huzurun, kardeşliğin, hoşgörünün egemen olduğu, bütün inançların, kültürlerin, medeniyetlerin, mezheplerin adeta harman olduğu bir kenttir. Kendine özgü sosyal, siyasal, tarihsel, coğrafi, ekonomik, demografik ve ekolojik dinamiklerden doğmuş olan renkleri içerisinde barındırır. Bölgesinde ve mevcut iller arasında, özgün bir kültürel yapıya sahiptir. Bu durumun farkındalığı ile Nevşehir'i diğer illerden ayıran bir kimliğinin ve ruhunun olması için gayret gösteriyoruz." dedi.

AK Parti iktidarı olarak 17 yılda şehrimizin bütün paydaşlarını, bütün kamu, kurum ve kuruluşlarını, her alandaki sivil toplum kuruluşlarını işin içine dahil etmek suretiyle, uyumlu bir şekilde, vatandaşın beklediği en uygun, en ideal çözümleri üreterek, Nevşehir’in bir adım öteye ulaşması için hep birlikte çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini bildiren Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Nevşehir'imiz ile ilgili tüm projeleri tek tek takip ediyoruz. Hemşerilerimizden gelen talepleri değerlendirerek, çözümlere odaklanmış bulunmaktayız. Nasıl çözerizin hesabı içerisinde çalışıyor ve çalışmaya da Allah’ın izniyle devam edeceğiz. 17 yıl boyunca, ekonomiden sosyal hayata, eğitimden sağlığa, altyapıdan enerjiye, ulaşımdan yerel yönetime, tarımdan turizme kadar önemli hizmetlerin verilmesi hususunda, pek çok alanda yoğun yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Hedefimiz 2023’e marka değeri daha da yükselmiş, standartlara uygun, sağlıklı, güvenli, dünyada daha geniş bir perspektifle ve daha fazla insana ulaşarak tanıtmak ve böylece kültür turizmi alanında ilk akla gelen destinasyonlardan biri olarak anılmasını sağlamaktır. Yakın zamanda yasalaşan Kapadokya Alan Yönetimi ile hem doğal güzelliklerimizi, eşsiz coğrafyamızı koruyacak hem de bölgemizin daha çok tanınmasını sağlayacağız. Tüm hususlarda başarıyı yakalamak, her şeyden önce samimi ve ısrarlı bir tavırla mümkün olmaktadır. Bizim sorumluluğumuz Nevşehir iliyle ilgilidir. Nevşehir'i geliştirmek bugünün ve geleceğin insanlarına karşı borcumuzdur. İlimiz için yaptığımız çalışmalarımızda birlik ve beraberlik içerisinde olacağız, görüşlerimiz, yaşam tarzlarımız farklı olabilir, ancak milli menfaatlerimizi önceleyecek güçlü, büyük Türkiye’nin yoluna devam etmesine katkıda bulunmak için inşAllah, Nevşehir'imizi daha da yücelteceğiz, güçlendireceğiz. Sevginin, şefkatin, kardeşliğin ve hoşgörünün olduğu, huzur ve barışın, birlik ve beraberliğin en güzel sergilendiği nadir illerin başında gelen Nevşehir'imizin, il oluşunun 65. yıl dönümünü kutlar, ilimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, bütün hemşerilerimize selamlarımı ve saygılar sunarım." dedi.



