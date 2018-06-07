Açıkgöz, Nevşehir’in her karışında

Seçime sayılı günler kala Nevşehir’in dört bir yanında seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’e halkın ilgisi de bir hayli fazla. İl Başkanı M. Rauf Yanar ile birlikte genelde seçim çalışmalarını sürdüren Açıkgöz’ün en büyük hedefi ise 3-0 geleneğinin bozulmadan devam etmesi.

Milletvekili Mustafa Açıkgöz İl Başkanı M. Rauf Yanar ile birlikte Avanos’ta Restoran çalışanlarımızı ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye parolasıyla başladıkları seçim çalışmalarının verimli bir şekilde sürdüğünü söyleyen Açıkgöz, restoran çalışanlarının seçimlerden beklentilerini ve sorunlarını da dinledi.