Açıkgöz, Nevşehir Doğa Kolejini Ziyaret Etti

Açıkgöz yaptığı açıklamada "Nevşehir'de bu yıl eğitim ve öğretime başlayacak olan Doğa Koleji Nevşehir eğitim kampüsünü Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer ile birlikte inceledik. Nevşehir’imize örnek bir eğitim kurumu kazandıran yatırımcılarımıza eğitimde de marka şehir Nevşehir’imiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Nevşehir Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer ise " Nevşehir milletvekilimiz TBMM divan katip üyesi Mustafa açıkgöz bey kampüsümüzü ziyaret ederek bizleri onurlandırdı kendisine teşekkür ederiz" dedi.