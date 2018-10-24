Açıkgöz, "Nevşehir Devlet Hastanemizde İlkler Yaşanıyor"

Açıkgöz, “Son 16 yılda sağlıkta yaptığımız AK reformlarla, AK yatırımlarla insanımızın sağlıklı yarınlar için çalışmaya gayret göstererek, Nevşehir’imize de birinci sınıf sağlık hizmetleri getirdik.

Nevşehir’de 22 Ekim 2018 tarihinde ilk defa açık kalp ameliyatı – Bypass- Nevşehirli bir hastamıza uygulanmıştır. Başarılı bir şekilde uzman ekiplerimizce açık kalp ameliyatı şehrimizde ve hastanemizde ilk kez gerçekleştirilmiş olup, öncelikle hastamıza acil şifalar diler; sağlık ekibimizi ve de hastanemizdeki tüm sağlık çalışanlarımızı kutlarım.

Hayırsever Öbekli ailemizin yaptırdığı ve Türkiye’de örnek olabilecek bir diyaliz merkezinde incelemelerde bulunduk, diyaliz merkezimiz çok yakında hemşerilerimizin hizmetine açılacak.

Nevşehir sağlıkta da marka olma yolunda ilerken bizler de Nevşehir’imiz için daha çok çalışacağız; Nevşehirli hemşerilerimiz kazanacak çünkü sevdamız Nevşehir. Başta emeği geçen tüm siyasilerimize, sağlık çalışanlarımıza, hayırseverlerimize teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum.” dedi.