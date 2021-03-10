Açıkgöz, "Miraç Gecemiz Mübarek Olsun"

Miraç Gecemiz Mübarek Olsun

Bu gece, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimde; “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (İsra, 17/1) şeklinde beyan edilmektedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizlere Miraç’tan üç hediye ile dönerek; müminin miracı 5 vakit namazı, Rabb’imizin bizlere yüksek sorumluluklarımızı ve zaaflarımızı hatırlattığı Bakara Suresinin son iki ayetini, tevhid inancı olan herkesin kurtuluşa ereceği müjdelerini insanlığa tebliğ etmiş ve kurtuluş yolu olarak bizlere göstermiştir. İlahi kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ışığında dünya ve ahiret için Allah’ın emir ve yasaklarına uymalıyız. Her haliyle insanlığa örnek olan kutlu Peygamber’imizin temizlik ve sağlık hususlarındaki sünneti, insanlık ve dünya sağlığı için ne kadar önemli olduğunu salgın hastalıkla küresel mücadele eden dünya bir kez daha anlamıştır. Kul hakkından sakınmak için başta kendi temizliğimizi sağlayıp, toplumsal sağlığın korunması için de uyarılara hep birlikte riayet etmeliyiz.

Bu kutlu gecede Rabbimizden incinmiş kalpleri birleştirmesini, hata ve günahlarımızı bağışlamasını diliyoruz. Allah’ım her türlü fitne, fesat ve hastalıktan bizleri muhafaza eylesin. Muhabbetimize, birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize gölge düşüren her türlü şiddetten, nifaktan, tefrikadan, şeytandan bizleri muhafaza eylesin.

Bu duygu ve düşüncelerle, Miraç Gecemizin gönül coğrafyalarımızda yeniden bir uyanışa vesile olmasını temenni eder; Nevşehirli hemşerilerimin, aziz milletimizin, yurt dışındaki vatandaşlarımızın, âlem-i İslâm’ın Miraç Gecesini tebrik ederim. Fethin nişanesi, Fatih’in emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’i de özlemle beklenen Miraç gecesinin ihya edildiği kutlu mabetlerimizdendir. Kudüs’ün ve Miraç’a şahitlik eden Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe ulaştığı geceleri de Rabbim bizlere gösterecektir inşallah.

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimize, Al ve Ashabına salatu selam eyler, ortak dualarda buluşmayı temenni ederim.

Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, bu mukaddes toprakları bize emanet eden, kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan, kahraman şehitlerimizi rahmet; fedakâr gazilerimizi de minnet ve şükran duygularımla yâd ediyorum.

Selam ve dua ile sağlıklı günler diliyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi