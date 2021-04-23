Açıkgöz, "Milli İradenin Teminatı, Yarının Büyükleri Çocuklarımızdır”

“Milli İradenin Teminatı, Yarının Büyükleri Çocuklarımızdır”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla taçlanan Milli Mücadele sürecinin tarihimizdeki yeri büyüktür. Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 101. yıldönümünde; aynı zamanda çocuk bayramı olması vesilesiyle, Nevşehir’imizin, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum.

Türk milletinin şanlı tarihinde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri teşkil eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak, millî birlik ve beraberliğimizi ifade eden güzide günlerden biri olmaktadır.

Kucaklaşmanın, birlik ve beraberliğin perçinlendiği güçlü Türkiye yolunda gayretle daha çok çalışacağız. 2023 hedefimizde kararlılıkla ilerlerken; bizler çocuklarımıza sağlıklı iyi bir gelecek, refah ve huzur dolu bir vatan bırakmak için çalışıyoruz. Gönlü engin ve insan sevgisi ile dolu yüce milletimizin evlatları, el ele hep birlikte dünya çocuklarımızı da kucaklamaktadır.

Gazi Mustafa Kemal’in “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” özdeyişi her zaman yüce meclisimizde geçerli olacaktır. Milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımadık, tanımayacağız. Bizler milletten aldığımız güçle aziz milletimize hizmetkâr olmak için yerli ve milli değerlerimizle gece gündüz demeden gururla, gazi TBMM’de çalışıyoruz. Bayrağımız, devletimiz, milletimiz, vatanımız, istiklalimiz ve istikbalimiz için ne kadar çalışsak azdır. Türkiye’nin ve milli iradenin teminatı, yarının büyükleri, gözbebeğimiz çocuklarımızdır. Milli irade, geleceğe güvenle ve güçlü bir şekilde ilerliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın ülkemizin; barışı için, kardeşçe yaşaması için, geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, gazi Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, şahsım ve milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Gazi TBMM’miz, 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmasıyla birçok zorlukları millet iradesiyle yenmeyi başarmış, 15 Temmuz’da ise “gazilik” unvanını ikinci kez perçinlemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünya var oldukça inşallah nice yüz birinci yıllarını kutlayacaktır. Millet iradesi, her türlü fani iradenin üzerindedir.

İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman şehitlerimizi ve fedakâr gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

23 Nisan, aziz milletimize ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza mutlu olsun.

Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi