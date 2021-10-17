Açıkgöz, "Mevlid-i Nebi Gecemiz Mübarek Olsun"

Mevlid-i Nebi Gecemiz Mübarek Olsun

“Ey Paygamber! Biz, seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle O’nun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzab, 33/45,46) müjdesini bizlere ileten, âlemlere rahmet olarak gönderilen, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)’ya selam ve salat ederiz.

Mevlid-i Nebi Gecemiz dünyanın nurlandığı bir gece; en büyük rehberimiz, insanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber olan, hak ve hakikatin temsilcisi Muhammed (sav)’in doğmuş olduğu zamanda; Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti. Hz. Peygamberimizin doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıç oldu. Peygamberimizin dünyaya gelmesi ve ona peygamberlik vahiy edilmesinden sonra tebliğ ettiği İslâm dini ile insanlık aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler huzura erdi. Allah ve Resulü’ne inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. Peygamberimizi anmak, anlamak, onun çağları aşan mesajlarını insanlıkla buluşturmak ve vefa duygusunu pekiştirmek için kutlanan Mevlid-i Nebi haftamızı da iyi idrak ederek günleri ve geceleri en güzel şekliyle ihya etmeliyiz.

Peygamber Efendimiz; ırk, dil, renk, coğrafya ayrımı gözetmeksizin hepimizi aynı Allah’a, aynı Kur’an’a, aynı peygambere inanan, aynı secdeye baş koyan, aynı kıblede istikameti bulan din kardeşleri olarak ilan etti. Yüce Allah’ın, insanlara aydınlatıcı olarak gönderdiği Peygamberimiz, bizlere kulluğu, insanca yaşamayı, ahlakı, vefayı, merhameti, şefkati, vicdanı, insafı, affı, sabrı ve hoşgörüyü öğretti.

Batı’da yükselen İslam karşıtlığı, tüm kutsallarımıza yönelik saldırıya dönüşmüştür. Şu gayet iyi bilinmelidir ki hak davada geri durmadık, durmayacağız. İslam dini barış, hoşgörü, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşama dinidir. İslamiyet’in sancaktarı Türkiye yekvücut olarak, tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin her daim yanındadır.

Terörle haklı ve kararlı mücadelemizde de aynı imanla, inançla canları pahasına aziz vatanımızı koruyan kahraman Mehmetçik’imizden, aziz milletimizden, ay yıldızlı al bayrağımıza kanlarıyla renk veren isimleri bilinen ve bilinmeyen tüm kahraman şehitlerimizden, fedakâr gazilerimizden Allah, razı olsun. Bu vesileyle; ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, bu mukaddes toprakları bize emanet eden, kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan, kahraman şehitlerimizi rahmet; fedakâr gazilerimizi minnet ve şükran duygularımla yâd ediyorum.

Bu mübarek gün ve gece, salgın hastalıklarla, savaşlarla, açlıkla, yoklukla zor günler geçiren dünyada; gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde gönül coğrafyalarımızda, insanlığın vicdanında yeniden bir uyanışa vesile olmasını temenni eder, Mevlid-i Nebi Gecemizi ve bu yılki teması “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” olan, vefaya çok değer veren Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnektir. Milli ve manevi değerlere sahip; Kur’an ve sünnet ışığında, vatana ve millete hayırlı hizmetler edecek nesiller yetişmesine de vesile olması dileğiyle Mevlid-i Nebi Haftamızı en kalbi duygularımla kutlarım.

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimize, Al ve Ashabına salat-u selam eyler, ortak dualarda buluşmayı temenni ederim.

Selam ve dua ile…

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi