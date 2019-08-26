Açıkgöz, Malazgirt Zaferi etkinliklerinde

Türklerin Anadolu'nun kapısını aralaması anlamına gelen 1071 Malazgirt Meydan Muhaberesi, 948. yıl dönümünde coşkuyla kutlanıyor. AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları törenleri için Muş'un Malazgirt ilçesine gitti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü öncesi TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Muş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bülent Baykal ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları için Muş'un Malazgirt ilçesine giden AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz; "26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan’ın ve kutlu ordusunun Anadolu’yu bizlere yurt kılan kutlu emanetleri vatanımıza ilelebet sahip çıkacağız. Malazgirt Zaferi’mizin 948. yıl dönümünde Muş’tayız. Muş İl Jandarma Komutanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi. Açıkgöz açıklamasında; “Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Malazgirt Zaferi bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. ‪Şanlı destanın yurdunda, kahraman milletimizle Malazgirt Zaferi” dedi.