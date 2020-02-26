Açıkgöz, “Leyle-i Regaib’imiz Mübarek Olsun”
AK Parti Nevşehir Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz' ün Regaib Gecesi kutlama mesajı
Mübarek üç aylara kavuşmamızın, sevincin ve huzurun iklimine açılan kapı, 27 Şubat 2020 Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece; Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi Regaib gecesidir.
Bu gece aynı zamanda Kur’an-ı Kerim ayı Ramazan-ı Şerifin müjdecisidir. “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Hadis-i Şerif) ışığında dualarımız müşterektir. Üç aylar, kalplerimizin ve gönüllerimizin manevi doyum mevsimi olan Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif ayları, Müslümanlar olarak Hakk’ın rahmetine, bereketine ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyıp huzur iklimine doğru seyahat ettiğimiz müstesna zaman dilimleridir. Dini hayatımıza canlılık katan bu aylar, aramızda insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin artmasına, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin çoğalmasına, inananların iyilikte birbirleriyle yarışmasına vesile olur. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kutsiyetimiz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; fedakâr gazilerimize, kahraman milletimize selametler dilerim.
Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ
AK PARTİ Nevşehir Milletvekili
TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi