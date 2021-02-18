Açıkgöz, “Leyle-i Regaib’imiz Mübarek Olsun”

“Leyle-i Regaib’imiz Mübarek Olsun”

Mübarek üç aylara kavuşmamızın, sevincin ve huzurun iklimine açılan kapı, 18 Şubat 2021 Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece; Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi Regaib gecesidir.

Bizler ancak Yüce Yaradan’a yönelir ve ondan rahmet bekleriz. Bu gece aynı zamanda Kur’an-ı Kerim ayı Ramazan-ı Şerifin de müjdecisidir. “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Hadis-i Şerif) ışığında dualarımızda gönüllerimiz de bir ve beraberdir. Üç aylar, kalplerimizin ve gönüllerimizin manevi doyum mevsimi olan Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif ayları, Müslümanlar olarak Hakk’ın rahmetine, bereketine ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyıp huzur iklimine doğru seyahat ettiğimiz müstesna zaman dilimleridir. Dini hayatımıza canlılık katan bu aylar, aramızda insanî değerlerin ve ahlaki erdemlerin artmasına, sağlıklı yarınlara ulaşmamıza, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin çoğalmasına, inananların iyilikte birbirleriyle yarışmasına vesile olur. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kutsiyetimiz uğrunda canlarını feda eden, geçtiğimiz günlerde Gara’da şehadet şerbeti içen şehitlerimize, küresel salgınla mücadelede en ön safta savaşırken şehit olan sağlık çalışanlarımıza ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet; fedakâr gazilerimize, kahraman milletimize selametler dilerim.

Bu duygu ve düşüncelerle Nevşehirli hemşehrilerimizin, ülkemizin ve İslam dünyasının üç aylarını, Regaib gecesini tebrik ediyor, üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi itminana kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını; insanlığın sağlığına, hidayetine, barışına ve huzuruna vesile olmasını; bu mübarek gün, gece ve aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını, başta Nevşehir’imiz olmak üzere ülkemizin, İslam dünyamızın ve tüm insanlığın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in yüce örnekliğinden nasibdar olmasını ve insanlığa iyilikler getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi