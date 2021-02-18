Açıkgöz, “Leyle-i Regaib’imiz Mübarek Olsun”
AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz'ün Regaib Gecesi kutlama mesajı
“Leyle-i Regaib’imiz Mübarek Olsun”
Mübarek üç aylara kavuşmamızın, sevincin ve huzurun iklimine açılan kapı, 18 Şubat 2021 Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece; Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi Regaib gecesidir.
Bizler ancak Yüce Yaradan’a yönelir ve ondan rahmet bekleriz. Bu gece aynı zamanda Kur’an-ı Kerim ayı Ramazan-ı Şerifin de müjdecisidir. “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Hadis-i Şerif) ışığında dualarımızda gönüllerimiz de bir ve beraberdir. Üç aylar, kalplerimizin ve gönüllerimizin manevi doyum mevsimi olan Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif ayları, Müslümanlar olarak Hakk’ın rahmetine, bereketine ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyıp huzur iklimine doğru seyahat ettiğimiz müstesna zaman dilimleridir. Dini hayatımıza canlılık katan bu aylar, aramızda insanî değerlerin ve ahlaki erdemlerin artmasına, sağlıklı yarınlara ulaşmamıza, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin çoğalmasına, inananların iyilikte birbirleriyle yarışmasına vesile olur. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kutsiyetimiz uğrunda canlarını feda eden, geçtiğimiz günlerde Gara’da şehadet şerbeti içen şehitlerimize, küresel salgınla mücadelede en ön safta savaşırken şehit olan sağlık çalışanlarımıza ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet; fedakâr gazilerimize, kahraman milletimize selametler dilerim.
Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ
AK PARTİ Nevşehir Milletvekili
TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi