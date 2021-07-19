Açıkgöz, “Kurban Bayramı’mız Mübarek Olsun”

“Kurban Bayramı’mız Mübarek Olsun”

Zilhicce ayının onuncu günü olan, maneviyatımızın yoğunlaştığı, kurban bereketinin, milli birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma duygularının gönüllerimizde yer ettiği, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sas)’in buyurduğu üzere, Allah katında günlerin en değerlisi[1]; Kurban Bayramı’mızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Yüce Yaradan'ın “…Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlıkları belirlenen günlerde kesecekleri zaman üzerlerine Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.[2]” emri gereği, kurban; Hz. İbrahim’in imanını, Hz. Hacer’in sadakatini ve Hz. İsmail’in teslimiyetini kuşananlara Rabbimizin bir ikramıdır; bu ikramı ve sevinci ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle de paylaşarak, çoğaltmalıyız.

Aziz milletimiz, tarih boyunca ancak Allah’ın huzurunda rükûda ve secdede eğilmekten başka hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedi. Vatanımıza, milletimize, devletimize ve al bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırılarda şahadete ulaşan kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; vefakâr gazilerimize acil şifalar; aziz ailelerine de şükran ve minnetle sabırlar dilerim.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıktan dolayı 2021 yılında da; hac farizasını yerine getirmeye niyetlenen vatandaşlarımız kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiremese de gönülden hissettikleri Allah’a kulluk bilinciyle niyetlerinin kabul edilmesini niyaz diliyorum.

Türkiye; mazlumların sığınağı, masumların ümidi, İslamiyet’in sancaktarı olduğunu egemenliğini bir kez daha pekiştirerek göstermiştir. Güçlü Türkiye yolunda, kutlu mücadelemizde; milletimizle bir ve beraber olarak el ele gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz.

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'da ve Filistin topraklarında, İsrail askerlerinin Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulümlerin; Suriye, Irak, Mısır, Myanmar, Doğu Türkistan ve Arakan'daki zulümlerin ve zalimlerin son bulduğu; vatanımızda, yakın coğrafyamızda, Türk-İslam âleminde ve tüm dünyada birlik, beraberlik, huzur, güven ve istikrar ortamının hâkim olduğu, dargınların barıştığı, hoşgörülü nice bayramlara ulaşmayı Yüce Mevlam’dan niyaz ederim.

Bayram; sevgiyi, muhabbeti ve samimiyeti paylaştıkça bereketlenir. Salgınla mücadelemizin dünyanın örnek aldığı şekilde devam ederken; temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet edilerek vatandaşlarımızın sorumluluk bilinciyle sekteye uğramadan devam edeceğini ümit ediyoruz. Bayramda sıla-i rahime, sevdiklerimize ulaşmak için çıktığımız yollarda trafik kurallarına uyarak güvenli ve konforlu bir şekilde sevdiklerinize kavuşmanızı dilerim.

Mübarek Kurban Bayramı’mızı en kalbi duygularımla kutlar; bayramımızın Nevşehir’imize, ülkemize, milletimize, İslam dünyamıza ve tüm insanlık âlemine huzur, sağlık, mutluluk ve kalıcı dünya barış getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Allah’ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerimize olsun. Selam ve dua ile…

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi

[1] Ebû Dâvûd, Menâsik, 19.

[2] Hac, 22/28.