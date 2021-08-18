Açıkgöz, "Kozaklı'mıza 400 Milyonluk Rekor Yatırım"

İlk olarak Kozaklı/Akpınar Köyü ziyaretiyle başlayan Açıkgöz; ardından AK Parti Kozaklı heyetiyle Karasenir ve Karahasanlı köylerine ziyarette bulundu. Ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Açıkgöz, Kozaklı merkezde esnaf ziyareti gerçekleştirirken vatandaşlarla da sohbet etti. Kozaklı programını Kozaklı merkez ve köy muhtarlarıyla istişare ve değerlendime toplantısıyla tamamlayan Açıkgöz, günün ardından Kozaklı yatırımlarını müjde olarak tek tek paylaştı ve "“KOZAKLI’mıza 400 Milyonluk Rekor Yatırım”

“KOZAKLI’mıza 400 Milyonluk Rekor Yatırım”

Kozaklı’mız AK Dönüşüm Yaşıyor

Kozaklı tarihinde görülmemiş AK yatırımlarımıza ilçemiz kavuştu.

Toplam maliyeti 400 Milyon TL’lik aşağıda paylaştığımız birçok yatırımın müjdesini vermemize vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, AK kadrolarımıza, gayretleri için Kozaklı Belediye Başkanımız Akif Kacukçuoğlu’na teşekkür ediyorum.

Kozaklı’mıza hayırlı olsun;

Devlet Hastanesi,

AİLE HEKİMLİĞİ,

TOKİ 1-2-3 Etaplı 500’e yakın konut,

Millet Bahçesi,

Nevşehir Valiliği-Nevşehir Ticaret Odası- Nevşehir İl Özel İdaresi işbirliği ile SERA OSB’yi ilçemize ve memleketimize; iş, istihdam, üretim ve katma değer sağlaması adına hep birlikte kazandıracağız inşallah,

İlçe içi sıcak asfalt yapımı,

Dere ıslahı,

Türkiye’de emsali olmayan termal özellikli Spor Kampı ve Yurdu,

300 dönümlük arazide özel yatırımcı teşvikli SERA,

Elektrik hatlarının yeraltına alınması,

Hibe araçlarla zenginleştirilen Belediye Araç Parkı,

Termal su ile konutların verimli ve çevreci ısınması ve tesisat modernizasyon çalışmasının ihalesi Eylül ayında Dünya Bankası kredisi destekli yapılacak,

18 derslikli modern eğitim imkânlı Okul yapımı,

Gençlik Merkezi yapımı,

KOP Destekli Kesimhane,

TURİZİM BAKANLIĞI JEOTERMAL ALT YAPI VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI,

KAPALI HALI SAHA,

DSİ TAŞKIN SEL SUYU KANALI,

JANDARMA YENİ HİZMET BİNASI…

Büyüyen, gelişen, değişen, modern, cazibe merkezi, şifalı sularıyla ünlü ve sağlık turizminin merkezi Kozaklı’yı izlemeye hep birlikte devam edeceğiz. Kozaklı’mıza, Sevdamız Nevşehir’imize hayırlı olsun.