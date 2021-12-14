Açıkgöz, "Kapadokya'mıza Büyük Müjde"

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, 2022 Yılı Bütçe Görüşmeleri kapsamında; Gazi TBMM’de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı bütçesi ve Sevdamız Nevşehir’in turizm faaliyetleri hakkında AK Parti Grubumuz adına konuşma yaptı.

Konuşmasında uluslararası müjdeyi de ilk kez paylaşan Açıkgöz, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’ın iddialarına da “CHP, Yalan Siyasetine devam ediyor.” diyerek sert cevap verdi.

“Yeni turizm modelini dünyada başarıyla uygulayan bölge Kapadokya’dır.”

Açıkgöz TBMM kürsüsündeki konuşmasında, “Sayın milletvekillerim, dünya 2020; 2021 yıllarını Covid mücadelesiyle geçirdi ve bu mücadele hâlâ devam ediyor. Küresel salgının en çok etkilediği sektör, mutlak suretle turizm sektörüdür. Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi dönemi, özellikle turizm sektörünü çok derinden etkilemiştir. 2019 yılında turist sayısı 1,5 milyar kişi, gelir de 1,5 trilyon dolardı. Dünyanın turizm ticaretinden kaybı 1 trilyon dolardır. Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, Sayın Bakanımızın vizyonu ve turizmin içinden gelmiş olmasıyla bu hasar en az şekliyle atlatılmıştır. Tabii ki bu durum bizim turizm gelirimizi de çok etkiledi. Bu kaybı önlemek için devletimiz gerekli tedbirleri almıştır, almaya da devam ediyor.,



Yeni turizm anlayışı da hijyen, temizlik, sağlık, kalabalık olmayan, az temaslı hizmet alma ekseninde olacaktır. Bu yeni modelin dünyadaki en iyi uygulayıcısı tabii ki Kapadokya'dır. Hem doğal yapıdaki butik otellerin konseptleri hem de bölge insanımızın turizm bilgisi, birikimi, becerisi ve bu işe olan özlemi bu altyapıyı oluşturmuştur.



Sayın milletvekillerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın ve çok kıymetli, değerli milletvekillerimizin destekleriyle 23 Mayıs 2019 tarih ve 7174 sayılı Kanun'la kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı vesilesiyle dünyada eşi ve benzeri olmayan, tüm insanlığın ortak mirası, ülkemizin en önemli turizm bölgesi ve değeri olan Kapadokya, korunacak, yaşatılacak, geliştirilecek, tanıtılacak, çocuklarımıza miras bırakılacak, doğru planlanacak ve ülkemizin turizm lokomotifi olarak ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayacaktır.

Alan Başkanlığı kuruluş aşamasının getirdiği uğraşa rağmen, Alan Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız, Komisyon Başkanımız, Komisyon üyelerimiz ve Alan Başkanlığında çalışan tüm personelimiz mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz canhıraş gayretleriyle birçok güzel işe imza atmışlardır. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum, şehrim ve şahsım adına onlara minnettarız.



Alan Başkanlığının getirdiği en önemli kolaylıklardan bir tanesi çok başlı yapıdan yerelde çözüm odaklı bir yapının oluşmasıdır. Kapadokya Alan Başkanlığı süreye bağlı çalışma sistemiyle başvuru dosyalarını ve bölgedeki birçok problemi yerelde hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmuştur. Alan Başkanlığı, tanıtım, sportif faaliyetler gibi bölgeye değer katacak birçok çalışmada bulunmuştur. Birkaç örnek vermek istiyorum: Nevşehir ilimiz, Asya İşbirliği Diyaloğu kuruluşunun 20'nci yıl dönümü vesilesiyle 2022 yılı için AİD Asya turizm başkenti ilan edilmiştir; Nevşehir'imize ve ülkemize hayırlı olsun. En iyi turizm köyü Mustafapaşa, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü girişimiyle 75 ülkeden 170 başvuru arasında eşsiz güzellikleriyle, medeniyetlerin çakıştığı, üst üste bindiği ve tarihî dokusuyla turizmimizin gözdesi Mustafapaşa, Nevşehir'imizin ve Türkiye'mizin gurur oldu.

“Kapadokya’ya Büyük Müjde”



İnşallah, şimdi, büyük müjdeyi vermek istiyoruz. Dünya çapında düzenlenen uluslararası bisiklet yarışmalarından anıt yarışmaları 5 etap olarak İtalya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde yapılıyor. İnşallah, 6'ncı etabının da Türkiye/Kapadokya olması için Sayın Bakanımız uhdesinde çalışmalar devam ediyor. Dünyanın en çok takip edilen, en çok merakla izlenen, çok büyük maddi gelir getiren, küresel anlamda 150 milyar euroluk gelir sağlayan anıt yarışları, Türkiye/Kapadokya etabı 133 kilometrelik mesafesiyle eşsiz güzelliklerin arasında hem izleyenlere hem yarışanlara çok keyifli anlar yaşatacaktır ve mutlak suretle bu parkur, bu yarışmanın en güzel, en doğal parkuru olacaktır. Bu parkur, nice dünya, Avrupa ve olimpiyatlara hatta gençlik oyunlarına ev sahipliği yapacaktır ve bu organizasyon, üst düzey turist potansiyelimize, marka değerimize, reklamımıza ve ayrıca da tanıtımımıza çok büyük katkı sağlayacaktır.



Alınan bu kararlar, sadece yazılı bir metni göstermiyor, bölgemizden ve ilimizden başlayarak hem siyasi birlikteliği hem de turizm zekasını taşıyan Nevşehirli hemşehrilerimizin ortak çabasını yansıtıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ak kadrolar ve Cumhur İttifakı olarak, turizm potansiyelini artırma çabalarımız hem Kültür ve Turizm Bakanımız hem Dışişleri Bakanımız hem de diğer Bakanlıklarla koordineli bir şekilde devam ediyor.

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bütün Bakanlıklarımıza teşekküllerimi bir borç bilirim.

“Sevdamız Nevşehir”



Sayın milletvekilleri, sadece doğası, kültürü değil, manevi büyüsü ve değeri olan sevgi barış ve hoşgörü piriyle ve bugünlerde bazılarının çok ihtiyaç duyduğu "Eline, beline, diline sahip ol." öğretisinin sahibi Pir Hacı Bektaş Veli'nin ilçesi Hacıbektaş'ımız, Avanos'umuz, Kozaklı'mız, Gülşehir'imiz, Derinkuyu'muz, Acıgöl'ümüz, Ürgüp'ümüz ve merkezimizle ayrı ayrı güzellikleri olan ve özellikleri olan ‘Sevdamız Nevşehir’.



Her bir misafirimizin gelip gördüğü, hayran kaldığı ve hepsinin giderken de "Çok güzelmiş." dediği Kapadokya'ya aziz milletimizi ve milletvekili arkadaşlarımızı davet ediyorum.

“CHP, Yalan Siyasetine Devam Ediyor”



Sayın Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, kürsüde aslında şehirden ve şehrin tarihinden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiş oldu, kendi ispat etti. Aslında konuşmasının sadece bir kısmı doğruydu, sadece bir kısmı doğruydu; o da 2007 yılında imara açmak isteyen belediye, CHP'li Belediye Başkanıydı, aslında rant peşinde koşan dönemin CHP Belediye Başkanıydı. Hatta, o zaman, yıkılan yerde orayı düzeltmeden şehirden kaçmıştır vekil adayı olarak.

Yine, orayı düzeltmek, orayı güzelleştirmek, imar etmek, ihya etmek AK PARTİ Belediye Başkanına düşmüştür.



2012, 2014, 2017, 2021 yıllarında Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve Alan Başkanlığımızın koruma amaçlı imar planı ve kentsel tasarım projesi, uygun olarak yürütüyor. Hatta Müze Müdürlüğümüz ve personelimiz orada, her anını dikkatli bir şekilde inceliyor; anıt veya kaya parçası çıktığı zaman proje revize ediliyor. Dolayısıyla yine yalana sarılan Vekilimiz, işin aslını bilmeden ithamda bulunmuştur.

Ürgüp Belediyemiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor; rant peşinde değil, hizmet üretme peşindedir, Ürgüp'ü güzelleştirme peşindedir.

“2022 Bütçemiz Şehidimiz Eren Bülbül’ün Neslinin Bütçesidir”



Sayın Başkanım, sayın milletvekillerim; 2022 bütçemiz berekete ve hayırlara vesile olsun. Bu bütçe, şehidimiz Eren Bülbül'ün mirası nesillerin, şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın ideallerinin, büyük ve güçlü Türkiye'nin, aziz milletimizin; makûs İslam coğrafyasının, Kudüs'ün, Arakan'ın, Semerkant'ın ve gözünü Türkiye'ye dikmiş olan mazlum coğrafyaların bütçesidir.



Yüce Meclisimizi ve kahraman milletimizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

