Açıkgöz “Kapadokya alan yönetimi hayırlı olsun”

Tasarının kanunlaşmasından sonra TBMM Genel Kurul kürsüsünden teşekkür konuşması yapan Açıkgöz, “KAPADOKYA ALAN YÖNETİMİ Kanunu HAYIRLI OLSUN. İnsanlığın ortak değeri Kapadokya'mız ve Türk turizmimiz için önemli bir işe hep birlikte vesile olduk. Nevşehir'imize, ülkemize hayırlı olsun. Kanunumuzla; Kapadokya'mızın korunması, gelişmesi, planlanması daha kolay olacak. Nevşehir'imiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Kapadokya Alan Yönetimi için desteklerini esirgemeyen başta milletimizin lideri Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip ERDOĞAN’a, AK Parti Grup Yönetimimize, Komisyon Başkanımıza ve Üyelerine, tasarı aşamasında uzun mesai harcadığımız Kültür ve Turizm Bakanımız Sn Mehmet Ersoy’a, bakanlık yetkililerimize; değerli milletvekillerimize kanun teklifinde bulunan şahsım ve Kapadokya’mız adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi.