Açıkgöz, "Kadir Gecemiz Mübarek Olsun"

Kadir Gecemiz Mübarek Olsun

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ı Şerif’in son günlerini yaşadığımız bu muazzam zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kur’an–ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecemizde; Yüce Allah’a samimiyetle yönelmeli, işlemiş olduğumuz hata ve günahlardan dolayı af dilemeliyiz. Yüce Yaradan’ın “Şüphesiz, biz Kur’an-ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir, 97/1-5) ilahi müjdesine mazhar olmayı Allah, hepimize nasip eylesin. Kur’an-ı Kerim’i hanelerimizde, camilerimizde okuyarak sayısız hatim yapmanın bereketini, huzurunu hayatımız boyunca yaşamalı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in ahlakı olan Kur’an ahlakını yaşamımızın her anında tatbik etmeye çalışmalıyız. Hoşgörü ortamının kurulmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, yüreklerdeki kin ve nefretin son bulmasına, insanî ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına çaba göstermeliyiz. Kadir Gecesi sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir.

Bu vesile ile vatandaşlarımızın Kadir Gecesi’ni tebrik eder, bu kutlu ve bin aydan daha faziletli gecenin Nevşehir’imiz, milletimiz, devletimiz ve tüm İslam âleminin birliğine, dirliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Rabb’imin tüm sevdiklerimizle bizi Ramazan Bayramı’na ulaştırmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim. Selam ve dua ile…

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi



