Açıkgöz, "Kadir Gecemiz Mübarek Olsun"

Kadir Gecemiz Mübarek Olsun

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan, içerisinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi saklı, bereket ayı olan Ramazan’ı Şerif’in son günlerini yaşadığımız bu muazzam zamanda, Kur’an–ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecemizde; Yüce Allah’a samimiyetle yönelmeli, ilahi affa mazhar olabilmeyi dilemeliyiz. Yüce Yaradan’ın “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir, 97/3) ilahi müjdesine mazhar olmayı Allah, hepimize nasip eylesin. Küresel salgınla topyekûn mücadele ettiğimiz bu yıl da Kur’an-ı Kerim’i hanelerimizde, teknoloji yardımıyla uzaktan mukabelelerle okuyarak sayısız hatim yapmanın bereketini, huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in ahlakı olan Kur’an ahlakını yaşamımızın her anında tatbik etmeye çalışmalıyız. Hoşgörü ortamının kurulmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, yüreklerdeki kin ve nefretin son bulmasına, insanî ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına çaba göstermeliyiz. Kadir Gecesi sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir.

Batı’da yükselen İslam düşmanlığını ve her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı kabul etmiyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun soydaşlarımıza ve Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümlerin karşısındayız. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla İsrail’in dün gerçekleştirdiği baskını şiddetle kınıyorum. Zalimlerin zulmü bitene ve sonuna kadar hak mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Unutulmasın ki Allah müddet verir ancak ihmal etmez. Elbet zalimlerin sonu yakındır. Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, İslam dünyasının ve dünyanın ortak sorumluluğundadır. Kudüs, insanlığın gözünün nuru ve Filistin Devletinin başkentidir. Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.

Salgınla mücadele en ön safta yer alan başta sağlık çalışanlarımızdan ve görev alan tüm kamu görevlilerimizden Allah, razı olsun. Tedbiri elden bırakmayarak, tam kapanma tedbirlerine uyarak hem kendi sağlığımızı hem de toplumsal sağlığı korumanın hepimizin görevi olduğunu unutmayalım.

Bu vesile ile vatandaşlarımızın Kadir Gecesi’ni tebrik eder, bu kutlu ve bin aydan daha faziletli gecenin Nevşehir’imiz, milletimiz, devletimiz ve tüm İslam âleminin sağlıklı yarınlarına, birliğine, dirliğine, insanlığın barış ve huzuruna, işgal altındaki mazlum coğrafyaların özgürlüğüne kavuşmasına vesile olmasını; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken sağlık, afiyet ve birlik içerisinde, tüm sevdiklerimizle bizi Ramazan Bayramı’na ulaştırmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim. Selam ve dua ile…

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi



