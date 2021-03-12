Açıkgöz, "İstiklal Marşı, Bağımsızlık Beyannamemizdir”

“İstiklal Marşı, Bağımsızlık Beyannamesidir”

12 Mart İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizde kabul edilişinin 100. yıl dönümünde, 12 Mart 1921 tarihinde, ilk günkü milli birliği ve beraberliği “İstiklal Marşı Yılı” olarak kutladığımız 2021 yılında, bugün de yüreğimizde hissediyoruz.

Gönlü bayrak, millet, devlet ve iman aşkıyla dolu büyük dava adamı, şair, mütefekkir, münevver, vatan şairi merhum Mehmet Akif ERSOY; dönemin işgalci güçlerine karşı vakur duruş sergileyen Anadolu’nun kahraman insanının ruhunu, mücadelesini, yerli ve millî ittifakını İstiklal Marşı ile tüm dünyaya haykırmıştır. İstiklal Marşı, milli mücadelenin, kahraman Türk milletinin bağımsızlığının evrensel beyannamesidir. İslam coğrafyasının geleceğini Anadolu’nun bekasıyla özdeşleştiren Akif; umudun, mücadelenin, dirilişin kaynağı olarak Anadolu’yu göstermiştir. Bugün de dünya mazlumlarının umudu Türkiye’dir.

Bizlere “Asım’ın Nesli”nin gelecek nesillere örnek olacağını söyleyen Akif, yerli ve milli duruşun sembolü, vatanını imanla sevmiş mücadeleci, ahlaklı bir dava insanı olarak da örnek şahsiyet olmuştur. Merhum Ersoy’un milli mücadeleye moral ve motivasyon için vaazlardan halka seslenişi istiklal mücadelemizde büyük bir öneme sahiptir. Bu vaazlardan biri olan Kastamonu Nasrullah Camiindeki vaazında “Aramıza sokulan fitneleri, fesatları, fırkacılıkları, daha bin türlü ayrılık-gayrılık sebeplerini ebediyen çiğneyerek el ele, baş başa vereceğiz. Hep birlikte çalışacağız. Müslümanlar vahdete, birliğe sarılmadıkça ahiretlerini olduğu gibi dünyalarını kurtaramazlar.” sözleri kulaklarımızın ebedi küpesi olduğu sürece önce Allah’ın izniyle hiçbir fani güç bizleri yıkamaz.

Mazlumların sığınağı, masumların hamisi, Müslümanlar’ın gür sesi Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizle bir ve beraber olarak haklı mücadelesini tüm dünyada sürdürüyor. Terörle haklı ve karalı mücadelemiz devam ediyor. Zaman geçse de ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlar hiç değişmiyor. 84 milyon insanımızla, milyonlarca gönüldaşımızla i’la-yi kelimetullah için mücadele ediyoruz. Türkiye, yedi düvele karşı terör mücadelesi verirken bu basit bir mücadele değildir. Yıllarca ülkemizin ekmeğini yiyip, suyunu içen kimi hainler, sözde siyasiler teröristlerle iş birliği yapmaktan çekinmediler. Türkiye, bugün de istiklal ve istikbal mücadelesi vermektedir.

“İstiklal Marşı, 84 milyon vatandaşımızın ortak sedasıdır.”

Asırlardır hür yaşamış bayrağımızın, şanlı milletimizin ilelebet hakkıdır istiklal. İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100.yılını kutluyor; vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşı’mızı bize armağan eden mazlumların ortak sesi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla, minnetle yâd ediyorum. İstiklal Marşı’mızın her kelimesini tüm vatandaşlarımız; tam anlamıyla kalben öğrenmeli, bu mesajları iyi anlamalı ve geleceğe bu anlamda güçlü yürümelidir. Hakk’a tapan milletimizin, haklı olan mücadelesi uğrunda kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. “Hilal” imiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve yüce ecdadımıza da Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi