Açıkgöz "İstanbul, Binali Yıldırım’a, Binali Yıldırım da İstanbul’a Hazır"

Tevazu, samimiyet, gayret ile 14-16 Haziran tarihlerinde öncelikle İstanbul’da yaşayan Nevşehirli hemşerilerimize ve STK’larımıza tek tek ulaşan Açıkgöz, Genel Merkezce görevlendirildiği İç Anadolu illerimizin nufüsuna kayıtlı vatandaşlarımızla da bir araya geldi.

Bizler de Açıkgöz’ün gerçekleştirdiği ziyaretleri ve açıklamalarını sırasıyla sizler için derledik.

Bağcılar Belediyesi Geri Dönüşüm tesisinde çalışan işçi kardeşlerimizle ve İGEDDER Başkanımızla İstanbul’u konuştuk. “Binali Yıldırım demek; İstanbul’a, Türkiye’ye hizmet demektir. 23 Haziran’da sizlerin desteği ile yine sizler kazanacaksınız, aziz milletimiz kazanacak.”

Genel Başkan Yardımcımız Sn Mehmet Özhaseki, Sn Bakanlarımız ve Kayseri Milletvekillerimizle birlikte İstanbul'daki Tomarzalılar Vakfı Hekimoğlu Kültür Merkezinde milli ve yerli değerlerimizle yoğrulmuş Anadolu insanımızla bir araya geldik. Gayret de bir, hedef de bir İstanbul.

Çatalca’da uluslararası nakliyat işletmelerimizi, Nevşehirli hemşerilerimizi ziyaret ettik. “17 yıldır yollar inşa eden AK kadrolarla ulaşımda emeği büyük Sn Binali Yıldırım ile 23 Haziran’da Durmak Yok Yola Devam. Gönülden gönüle yol yapmaya, sevda ile çalışmaya devam kazanan İstanbul olacak.”

Tatlarin Beldesi Sosyal Yardımlaşma Derneğimizde hemşerilerimizle bir araya geldik. “Acıgöl, Tatlarin, Nevşehir her vakit Reis’inin ve millete hizmet edenin yanında olmuştur. 23 Haziran’da da İstanbul için Binali Yıldırım’ın yanında olacak, her şey İstanbul için #BizYaptıkYineBizYaparız”

Niğde ve Nevşehirliler Yardımlaşma-Dayanışma Derneğimizi ziyaret ettik. “Anadolu; irfanıyla, birikimiyle, desteğiyle, duasıyla gece gündüz demeden çalışan millet sevdalısı Sn Binali Yıldırım’ın yanında. 23 Haziran’a İstanbul hazır; İstanbul’a da Binali Yıldırım hazır... #YaparsaBinaliYıldırımYapar “

7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali kapsamında Bağcılar Meydan’da ‘Kayserililer Buluşması’nda kadirşinas Anadolu insanımızla buluştuk. “Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat hangi şehrimiz olursa olsun biz birlikte Türkiye’yiz. Milletimizin iradesi ile yine İstanbul kazanacak.”

7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali kapsamında Bağcılar Meydan’da ‘Sivaslılar Buluşması’nda Yiğidolar ile buluştuk. “Yiğidolar kararını vermiş, @BY ile Durmak Yok 23 Haziran’da da devam.”

Nevşehir Özyayla Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğimizde Nevşehir, İstanbul, Türkiye sevdalısı kadirşinas hemşerilerimizle bir araya geldik. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte İstanbul olacağız, aziz milletimiz kazanacak. #YaparsaBinaliYıldırımYapar

Derinkuyu Suvermez Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizde, dernek başkanlarımızla bir araya geldik. “Millete hizmet yolunda birlikten başka çabamız olmaz; konuşuruz, halleşir, işleri düzeltiriz. İstanbullular İstanbul için vatandaşlık görevini yine sandığa giderek yapacaktır.”

Avcılar’daki Nevşehir Kapadokya Kültür ve Dayanışma Derneğimizde Ürgüp Bahçeli, Ayvalı ve diğer köylerimizden hemşerilerimizle bir araya geldik. “Nevşehir, tüm desteği ve coşkusuyla 23 Haziran’da Sn Binali Yıldırım’ın yanında. Dünyada başka bir İstanbul yok; İstanbul #DahadaGüzelOlacak “

Kurugöl Kasabası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Piknik Şöleninde hemşerilerimizle 7’den 70’e buluştuk. “Gönül insanı Binali Yıldırım ile 23 Haziran’da İstanbul #GönülBelediyeciliği’ne hazır. Nevşehir tek yürek, Binali Yıldırım’a tam destek”

İç Anadolu seçmenimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve hemşeri derneklerimizle Pendik’te bir araya geldik.

“Anadolu insanı; irfanı, birikimi, tecrübesi ve gönüllerde yer edinmesiyle Sn Binali YILDIRIM’a tam destek. 23 Haziran’da milletimizin teveccühü ile #İstanbul’da yine milletimiz kazanacak.” #YaptıkYineBizYaparız

Ardından 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimine sayılı günler kala başkan adayların katıldığı tarihi ortak yayını televizyondan takip eden Açıkgöz, Ekrem İmamoğlu’nun asılsız iddiaları için de ““Kocaman Bir Yalan!” Milletimiz gereken cevabı 23 Haziran’da sandıkta verecek. Bizler, öncelikle oyların tamamının sayılmasını istedik. CHP buna itiraz etti ve YSK seçimin yenilenmesi kararını verdi.” diyerek İstanbulluların sandıkta sağduyulu tercihte bulunacağına inandığını; millete hizmet noktasında, milletin gönlünde yer edinen Sn Binali Yıldırım ile yine İstanbul’un kazanacağını söyledi.