Açıkgöz, “İslam Mührü Dev Eser Hayırlı Olsun”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar’da Büyük Çamlıca Camii Açılış Töreni’ne katılarak, bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “İbadethaneleri kan gölüne çeviren vahşi ve ilkel zihniyete, artık herkesin bir ‘dur’ demesi şarttır. Camilere saldıranlarla, kiliseleri hedef alanlar aynı karanlık zihniyete sahiptir. Bunların tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. Bizim inancımızda ibadet hakkı kutsaldır. Hangi dine mensup olursa olsun herkesin ibadetlerini özgürce yerine getirme hakkı vardır. İstanbul, altı asra yakın zamandır semalarından ‘Allah-ü Ekber’ nidalarının, ‘Ezan-ı Muhammedilerin’ eksik olmadığı kutlu bir şehirdir. İstanbul, bizimle birlikte Timbuktu’tan Semerkant’a kadar tüm renkleriyle kadim medeniyetimizin kalbinin attığı ulu bir şehirdir. Bu aziz şehre hizmet etmekten daha büyük bir şeref, eser kazandırmaktan daha büyük bir gurur yoktur. Böylesine muhteşem bir eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen işçisinden mimarına, mühendisinden sanatçısına, hayırseverinden tezhip ve tezyin ustalarımıza kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Dev eser hakkında açıklamalarda bulunan Açıkgöz de, “Ecdada yakışır bir lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ecdada yakışır bir eser Çamlıca Camii açılışındayız, medeniyete miras İslam mührü dev eser hayırlı olsun. Dev eserin İstanbul’umuza, Türkiye’mize, İslam beldemize ve Müslüman kardeşlerimize kazandırılmasına vesile olan, emeği geçen başta ümmetin umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve tüm emektarlara şükranlarımı sunuyorum. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e salat-ü selam eylerken, Rabb’imize de böyle bir eseri yapabilmeyi aziz milletimize nasip ettiği için hamd ediyoruz. İslamiyet; birlik, beraberlik, kardeşlik, barış ve hak dinidir. Ramazan-ı Şerif’imizi böyle bir eşsiz eserle karşılamaktan aziz milletimiz adına mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Nevşehirli hemşerilerimizin, ülkemizin, İslam coğrafyalarımızın ve tüm insanlığın Ramazan-ı Şerif’i mübarek olsun. Rabbim, İslam sancaktarı kahraman milletimizi her daim muzaffer kılsın. Hak yolunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.