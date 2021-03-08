Açıkgöz, "İnsanlığın Umudu Kadınlardır”

“İnsanlığın Umudu Kadınlardır”

Türk-İslam geleneğimizde “Milli iradenin en büyük umudu kadınlarımızdır.”; vatan ve millet müdafaası için eşlerini, evlatlarını millete-devlete feda eden kudret timsali; ailesinin birlik ve beraberliğini ayakta tutan merhamet örneği ile kadın kahramanlarımız bizlerin kutsal değeridir. Ailenin, temel taşı kadınlarımız; toplumların da mimarlarıdır. Vatanımız, ‘Anadolu’ ismini fedakâr kadınlarımızdan almıştır. Anadolu’nun fedakâr kadınlarına bir gün değil her gün hak ettikleri değeri göstermeliyiz. “Cennet, anaların ayağı altındadır.”ı bizim geleneğimizin, göreneğimizin ve vicdanlarımızın temeline yerleştiren bir ulvî sorumluluğumuz var.

Tarihi tekerrürlerle kahraman kadınlarımız, analarımız, bacılarımız, kız evlatlarımız her zorlukta tüm dünyaya cesaretin ve vatanseverliğin timsali olduklarını göstermiştir. Şehadetleri ile kahramanlık destanı yazan koç yiğitlerimizi doğuran fedakâr annelere de selam olsun; tüm analarımıza da selam olsun.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; kadınlarımızın, kız çocuklarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onların sosyal hayata etkin ve verimli bir şekilde katılımlarını sağlamak için gereken sosyo-ekonomik her adımı attık, büyük adımları atıyoruz ve 2023 hedeflerimize yürürken daha büyük adımlar atmaya da devam edeceğiz.

Bizler; etnik, mezhepsel, dilsel hangi konuda olursa olsun insanların hor görülmesine, ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kötü muameleye tabi olmasına, şiddetin her türlüsüne karşı olduk. Kadınlarımızın evde, iş yerinde, sosyal hayatta şiddete maruz bırakılmasını ruhen, vicdanen, ahlaken asla kabul etmedik, etmeyeceğiz.

Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor; annelerimizi, eşlerimizi, kız çocuklarımızı ve bacılarımızı saygıyla selamlıyor, annelerimizin de ellerinden öperek hayırlı ömürler diliyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi