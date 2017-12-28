İl müftüsü Yakup Öztürk ile birlikte Nevşehir imam hatipliler platformu istişare toplantısına katılan Milletvekili Açıkgöz’ün yer aldığı toplantıya Alemdar İmam Hatipliler Derneği Başkanı Dr. Fatih Yakut, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ahmet Avlanmaz, Ensar Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Kılınç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Dildöken ve çeşitli derneklerin başkanları ile yöneticileri de katıldılar.
Açıkgöz İmam Hatipliler Platformu toplantısına katıldı
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Nevşehir’de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye ve çeşitli toplantılarına katılmaya devam ediyor.
28 Aralık 2017 Perşembe 10:33