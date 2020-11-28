Açıkgöz, Haber Panorama'nın Konuğu Oldu

Açıklamalarına dair konu başlıkları aşağıdadır.

“Son sözü, milletimiz söyler”

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 18 yıldır AK Parti’mizi iktidarda tutan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.

‘Cumhur İttifakı’ AK PARTİ ve MHP’nin ortaklığında milletimizin teveccühü ile kuruldu, Büyük #Türkiye için çalışmaktadır.

“Her şey elimizde, önceliğimiz sağlıktır.”

✅ #Temizlik

✅#Maske

✅#Mesafe

Kurallarına her birimiz uymalıyız. Hemşerilerimizden, vatandaşlarımızdan bu süreçte desteklerini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde süreci başarıyla yürüten bir Türkiye var.

Direksiyonun başında Sn Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri var.

Sn Cumhurbaşkanımız sadece milleti için gece gündüz çalışmıyor; ümmet-i Muhammed’in birlik ve dirliği için de, zulüm altındaki insanlara bu zulümlerin son bulması için de çalışıyor. Dünyaya yeni bir düzen öneriyor...

“Turizm, Sanayi, Tarım ile Nevşehir Kalkınacak”

✅Niğde-Ankara otobanı önümüzdeki hafta tamamen açılıyor,

✅Yatırım ve istihdam artacak,

✅Sözleşmeli tarım ile çiftçimiz kazanacak,

✅Kozaklı ve Derinkuyu ‘sera’ çalışmalarımız,

✅Pirimiz Hacıbektaş’ımızla ilgili tanıtım projemiz...

AK kadrolarımız, AK PARTİ Nevşehir teşkilatımız, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir kadrolarıyla hep birlikte çalışıp; Allah’ın izniyle Nevşehir’imizi hak ettiği, yaşanabilir, mutlu, müreffeh bir yere taşıyacağız. #SevdamızNevşehir

“Önceliğimiz #Kapadokya”

Salgın döneminde gece gündüz demeden gayretle çalışan AK kadrolarımıza, Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya, İlçe Başkanlarımıza ve Belediye Başkanlarımıza, #Nevşehir’imiz ve #Türkiye’miz için gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum.

Turizm’de ümitliyiz. Önümüzdeki dönemde Kapadokya tam dolulukla misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Kazanan Nevşehir ve ülke ekonomimiz olacak.