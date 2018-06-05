Açıkgöz, Gülşehir İlçesini Ziyaret Etti

AK Parti Nevşehir Milletvekili 27.Dönem Adayı Mustafa Açıkgöz, seçim çalışmaları kapsamında Gülşehir İlçesindeki esnaflar ile bir araya geldi.

Açıkgöz, Gülşehir İlçesini Ziyaret Etti
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24 Haziran seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Açıkgöz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve milletvekili genel seçimleri için Gülşehir İlçesi esnaflarını tek tek ziyaret etti. Esnafların sorunlarını dinleyerek 24 Haziranda yapılacak olan genel seçimde destek taleplerini yineledi.

Açıkgöz yaptığı açıklamada “Aziz hemşerilerimiz 24 Haziran seçimlerinde sadece Cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmeyecek; Türkiye, yeni bir yönetim sistemine de Bismillah diyecek. Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Devlet için 
#VakitTürkiyeVakti “ dedi.

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