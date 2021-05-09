Açıkgöz, “Gücün ve Fedakârlığın Sembolü Annelerimizin Günü Kutlu Olsun”

“Gücün ve Fedakârlığın Sembolü Annelerimizin Günü Kutlu Olsun”

Saygıyı, sevgiyi, şefkati, merhameti yaşayarak ve yaşatarak öğreten, toplumsal düzenin örnek abidesi hakları ödenmez, kutsal bir emanetçi olan annelerimiz için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in “Cennet, anaların ayakları altındadır.” hadis müjdesi; annelerimizin bizler üzerinde ne kadar ödenemez hakları olduğunun en güzel göstergesidir. Gücün ve fedakârlığın sembolü annelerimiz; varlıkları ve hayır dualarıyla hayattaki en büyük sığınağımızdır.

Sağlık tedbirlerimiz kapsamında bu yıl da annelerimizin yanına gidip ziyaret edemesek de hayır dualarını ve sevgilerini her daim yüreğimizde hissettiğimiz annelerimizin ellerinden öpüyorum. Başta şehitlerimizin emaneti, başımızın tacı annelerimizin ve gazilerimizin annelerinin ellerinden öpüyor, küresel salgınla mücadelemizde sağlık ordumuzun önemli neferleri annelerimize şükranlarımı sunuyor; evlat nöbetine devam eden annelere de haklı mücadelelerinde yalnız olmadıklarını ifade etmek istiyorum. Ahirete intikal etmiş tüm anneleri de rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.

Ramazan-ı Şerif’imizin bereketini yaşadığımız, bayram sevincimize yaklaştığımız mübarek günlerde yüreği sevgi ve merhamet dolu, Anadolu’muzun fedakâr annelerinin; beni yetiştiren, bugünlere gelmem için emek veren, merhum babamın yadigârı annemin; çocuklarımın annesi kıymetli ve fedakâr eşimin ve tüm annelerimizin “Anneler Günü”nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi