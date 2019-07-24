Açıkgöz, "Güçlü Türkiye Yolunda Aynı Kararlılıkla Yürüyoruz"

TBMM heyeti Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için gittiği kentte, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.



Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Şentop'un Başkanlığında Erzurum’a giden heyeti, gittiği Erzurum Havalimanı'nda Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu ve İbrahim Aydemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun ile belediye başkanları karşıladı.

Şentop, TBMM heyetiyle Erzurum Valiliğine geçti. Vali Memiş tarafından karşılanan Şentop, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü münasebetiyle kenti ziyaret ettiklerini söyledi.



Kente Erzurum milletvekilleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile geldiğini belirten Şentop, "Burada yapılacak anma programlarına iştirak edeceğiz. 19 Mayıs 2019 ile başlayan ve 29 Ekim 2023'e kadar devam edecek bir 100. yıl kutlamaları dönemi var. Malumunuz Samsun’da 19 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm siyasi partilerimizin genel başkanlarıyla Türkiye görüntüsü verilmişti, özlenen bir tablo. Daha sonra Amasya'da, Amasya Tamimi'nin 100. yılında divan üyesi arkadaşlarla bulunduk. Şimdi de Erzurum Kongresi için buradayız." ifadelerini kullandı.



‘Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez”

Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluşundaki kahraman milletimizin birliğine, azmine ve kararlılığına vurgu yapan Açıkgöz ise yaptığı açıklamasında, “İstiklal mücadelemizin yol haritasının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Erzurum Kongresi, kahraman milletimizin kendi kaderini tayin etme yönünde önemli bir başlangıç olmuştur. Manda ve himayeyi kesinlikle reddeden, milli sınırlar içinde vatanının bütünlüğünü ‘Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez.’i esas alan kararlar doğrultusunda, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’mizin temelleri atılmış, kahraman milletimizin yekvücut oluşuyla istiklal mücadelemiz başlatılmıştır. Erzurum Kongresi’nde ortaya çıkan bağımsızlık ve devlet aşkı, şuur, azim, kararlılık; 15 Temmuz’da olduğu gibi, bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, Güçlü Türkiye hedefimizle kutlu yürüyüşümüzdeki en büyük gücümüzdür. Erzurum Kongresi’nin 100. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatan sevdalısı aziz atalarımızı saygı ve minnetle yâd ediyoruz.” dedi.

“100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu” ile devam eden programa, Erzurumlu vatandaşlarımızın da ilgisi görülmeye değerdi.

Şehirdeki ziyaretlerin ardından TBMM heyeti Ankara’ya dönüş yaptı