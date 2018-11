Açıkgöz, "Güçlü Türkiye'nin mimarı, öğretmenlerimizdir"

Öğretmenlerimiz, tarihten günümüze kadar olduğu gibi, yarın da güçlü Türkiye’nin mimarı olmaya devam edeceklerdir.

Her şartta ve her imkânda fedakârca emek veren öğretmenlerimiz en büyük övgüye layıktırlar. Türkiye, gelecekteki hedeflerine kendini yenileyen, genç nesilleri dünün ve bugünün şartlarına göre değil, yarının şartlarına göre geleceğe hazırlayabilecek öğretmenlerimizle ulaşacaktır.

Bizlerin ve güçlü Türkiye’nin en büyük mirasçısı olan ‘Asım’ ın Nesli’, bilgili, donanımlı, eğitimli, ihlaslı, geleceğe yön veren ve geleceğe güvenle yürüyen bir nesildir. Genç neslimizin en modern ve en iyi eğitim imkânlarına kavuşması için ülkemizin her köşesinde 16 yıldır en büyük yatırımı eğitime, milletimizin geleceği çocuklarımıza yaptık. İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek bizim nazarımızda kutsaldır.

Yeni Türkiye’nin inşasının temel taşları millî ve yerli değerlerimize sahip siz kıymetli öğretmenlerimizsiniz. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan eli öpülesi öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum.

Başta görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum.

Saygılarımla…