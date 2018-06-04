Açıkgöz, Göreme’nin Gönlünü Kazanmaya Devam Ediyor

Ziyaretlerine Göreme’deki esnaf ziyareti ile başlayan Açıkgöz, halkın istek ve taleplerini dinledi. Daha sonra işletme sahipleriyle sohbet etti .Yaptığı gezi ve sohbetlere 24 Haziran seçimleri ve AK Parti Seçim Beyannamesi'ni anlatan Açıkgöz, özellikle gençlere yönelik beyannamede yer alan bilgileri aktardı. Gerek gençlere, gerek istihdama ve gerekse bölge turizmine önemli yatırım ve destekler sağlandığını ifade eden Açıkgöz, Ak Parti iktidarı ile Kapadokya bölgesinde önemli turizm yatırımlarının gerçekleştirildiğini hatırlattı. AK Parti iktidarı döneminde bölge turizmine büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini dile getiren Mustafa Açıkgöz, "İstikrarın hakim olduğu 16 yıllık dönemde Nevşehir Kapadokya Bölgesi turizm alanında gerekli destek ve yatırımları aldı. Yine şimdiye kadar hiçbir dönemde olmadığı kadar Kapadokya bölgemizi gerek yurt içi gerekse yurt dışlarında ki fuar ve platformlarda en güzel şekilde tanıtarak turizm dinamğini hep canlı kalmasına büyük önem verdik. En son olarak Çin'de 2018 yılı Türk yılı ilan edildi. Bu kapsamda bu yıl Çin başta olmak üzere Rusya'dan ve Uzak doğu ülkelerinden Kapadokya bölgesine çok sayıda turist yağacak." diye konuştu. Seçim çalışmalarını vatandaşla birebir sıcak temas kurarak sürdüren AK Partili Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, Göreme’deki gençlerin işletmelerine konuk oldu. Göremeli gençlerle turizmden eğitime, spordan seçimlere kadar değişik konularda sohbet etti sorularını yanıtladı. AK Parti iktidarının gençlere büyük önem ve değer verdiğini dile getiren Açıkgöz, "Seçim yaşını düşürdüklerini, artık Türk siyasetinde Gençlerin aktif rol alarak sorumluluk aldıklarını belirtti.