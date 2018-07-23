Açıkgöz; "Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlu Olsun"

Her şartta ve ortamda insanların doğru habere, hızlı bir şekilde ulaşması için gayretle çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum. Kamu yararını gözeterek üstün gayretle çalışan değerli basın mensuplarımız, evrensel bir mesleği onurlu bir şekilde icra etmektedirler.

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde ve sonrasında büyük bir basiret gösteren yerli ve millî basınımız; ayrıca ilk andan beri vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü savunan Nevşehir’in darbe girişimine karşı dik duruşunu dünyaya servis eden Nevşehir'imizin güzide basınına ve basın mensuplarımıza, şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Bu olayda büyük bir vatanseverlik göstererek vatandaşlarımızın haber alma hakkını fedakârca sağladıkları için kutluyorum ve teşekkürleri bir borç biliyorum.

Basın yayın kuruluşlarında fedakârca çalışarak ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimiz Nevşehir'deki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda gece gündüz demeden emek harcayarak; ilimizin ve ilçelerimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alan, tüm kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını diler, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunarım.



Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ,

AK Parti Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi