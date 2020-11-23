Açıkgöz, “Fedakâr Öğretmenlerimize Minnettarız”

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

“Fedakâr Öğretmenlerimize Minnettarız”

Her şartta ve her imkânda fedakârca emek veren öğretmenlerimiz en büyük övgüye layıktırlar. Türkiye, gelecekteki hedeflerine kendini yenileyen, genç nesilleri dünün ve bugünün şartlarına göre değil, yarının şartlarına göre geleceğe hazırlayabilecek öğretmenlerimizle ulaşacaktır. Dünyanın salgınla mücadele ettiği bir dönemde eğitim sistemi, imkânları, uzaktan ve dijital eğitimle örnek bir Türkiye’nin haklı gururunu hep birlikte yaşıyorsak eli öpülesi öğretmenlerimizin emeği ve gayreti sayesindedir. Eğitim öğretim çalışmaları yanında toplum sağlığının korunması adına görev yapan tüm öğretmenlerimize minnettarız. Sınıfların ve okulların çocuk sesleriyle bezendiği, yeni normalle yüz yüze eğitime her birimizin sorumlu davranmasıyla en kısa sürede ulaşmayı milletçe temenni ediyoruz.

Bizlerin ve güçlü Türkiye’nin en büyük mirasçısı olan ‘Asım’ın Nesli’, bilgili, donanımlı, eğitimli, ihlaslı, geleceğe yön veren ve geleceğe güvenle yürüyen bir nesildir. Genç neslimizin en modern ve en iyi eğitim imkânlarına kavuşması için ülkemizin her köşesinde 18 yıldır en büyük yatırımı eğitime, eğitim altyapısına ve modern imkânlarla milletimizin geleceği çocuklarımıza yaptık. İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek bizim nazarımızda kutsaldır.

Yeni Türkiye’nin başkahramanları millî ve yerli değerlerimize sahip siz kıymetli öğretmenlerimizsiniz. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi M. Kemal’e “Başöğretmenlik” unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan, bugünlere ulaşmamızda emeği geçen öğretmenlerime, babam Vehbi Öğretmen’e ve eli öpülesi siz değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.

Görevi başında şehadete ulaşan şehit öğretmenlerimizi, şehidimiz Aybüke Yalçın’ı, şehidimiz Necmettin Öğretmen’i ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Görevini üstün fedakârlıkla yerine getiren tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, ne yapsak da haklarını ödeyemeyeceğimizi bilmenizi istiyorum.

Saygılarımla…

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divan Üyesi

Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı