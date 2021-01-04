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Açıkgöz en beğenilen Vekiller arasında

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan Milletvekilleri arasında en beğenilen Milletvekilleri arasına girmeyi başardı.

Nevşehir 04.01.2021, 12:26
Açıkgöz en beğenilen Vekiller arasında
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NEVŞEHİR(MHA) Partilerin genel başkan yardımcılarının oylamaya dahil edilmediği araştırmada AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz 41. 3 puanla kendisine 14. sırada yer buldu. Araştırmada AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan birinciliği alırken, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ikinciliği, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise üçüncülüğü aldı.  

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ecz. Mustafa Açıkgöz'ü ilk kutlayan isimler arasında İl Genel Başkanı ve Birlik Vakfı Şube Başkanı Gürbüz Dinç yer aldı.  

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