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Açıkgöz en beğenilen Vekiller arasında
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan Milletvekilleri arasında en beğenilen Milletvekilleri arasına girmeyi başardı.
Nevşehir 04.01.2021, 12:26
NEVŞEHİR(MHA) Partilerin genel başkan yardımcılarının oylamaya dahil edilmediği araştırmada AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz 41. 3 puanla kendisine 14. sırada yer buldu. Araştırmada AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan birinciliği alırken, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ikinciliği, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise üçüncülüğü aldı.