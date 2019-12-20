Açıkgöz, "Doğu Akdeniz Beka Meselemizdir"

Birlik Vakfı Batman Şube Başkanlığı öncülüğünde “Enerji Politikamız ve Doğu Akdeniz Meselesi Paneli”ne 19 Aralık 2019 Perşembe günü katılan Mustafa Açıkgöz panelde konuşmalarını gerçekleştirdikten sonra sırasıyla Batman Üniversitesi Rektörlüğünü, Batman TPAO Bölge Müdürlüğünü, Batman Valiliğini ve AK PARTİ Batman İl Başkanlığını hazirunla birlikte ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman'ın başkanlığında gerçekleştirilen panele; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir birer konuşma yaptı. Buradaki konuşmasında Açıkgöz, “Bu kadim millet, bu güzel ülke coğrafyası gereği çok acı çekmiştir. Çok geriye gitmeden, 2013’ten beri 6 yıldır çok çetin ve zorlu bir istiklal ve istikbal mücadelesi veriyor. Gezi olaylarıyla başlayan, niye başladığını da hatırlatalım Türkiye’nin o günkü ekonomik göstergelerini çok iyi olduğunu biliyorsunuz.

17-25 Yargı Darbesi, Kobani Olayları, 15 Temmuz’da dünyada eşi olmayan bir ihanet ve cinayet şebekesinin darbe girişimini Allah’ın lütfuyla, ömrünü millete ve ümmete adamış, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın dik ve vakur duruşuyla ve milletimizin desteğiyle bu hain çeteye haddini bildirdi. Burada soy ismiyle münhasır o gece milletin tecellisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisini açıp darbe girişiminin seyrini değiştiren, yürüyen dava insanı Sayın İsmail Kahraman’ı saygıyla selamlıyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet; gazilerimize de hayırlı ömürler dilerim.

Silahla yapamayacaklarını anlayınca hemen ekonomik saldırıya geçtiler. Mart’taki yerel seçimleri etkilemek için 27 Mart’ta yapılmıştır. Ama Allah’a hamd olsun ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği hızlı karar alma ve hareket etme kabiliyetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve Sayın Maliye Bakanımızın azmi, çalışkanlığı ve milletimizin desteğiyle bu da püskürtüldü.

Bu yaşananlar bu milleti ve bizleri çok güçlendirdi. Lideriyle bu milleti birbirine kenetlendirdi. Bu yaşananları dünyadaki -büyük ülkeler dahil- hiçbir ülke dayanamaz, yerle bir olurdu. Modern, zengin, müreffeh bir ülke olmamızı, Türkiye’nin yükselişini engelleyemeyecek, durduramayacaksınız.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında tam bağımsız, güçlü Türkiye idealimiz sağlam bir adım atmak için bu oyun ve tezgahları çok iyi anlamalı; yerli ve milli siyasetten yana tavır almalıyız.

Amaçları güney sınırlarımızda bir terör devleti olan ikinci İsrail’i bölgeye yerleştirmek fitneci güçlerin planlarındandır.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı hareketiyle terörün ciğerine hançer saplanmış ve alçak oyun bozulmuştur.

Bizim için “Beka Meselemizdir”, Türkiye sadece fiziki coğrafyasıyla sınırlı değil; gönül coğrafyasıyla da bütün dünyaya komşudur. Bugün dünyada hem sahada hem de masada ‘Güçlü Türkiye’ vardır. Mazlumların ve mağdurların hamisi Türkiye’dir. Libya ile yapılan anlaşma da bizi Sevr ile Anadolu’ya hapsetmeye çalışan anlayışın yırtılıp, atılmasıdır. Başta Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn Fatih Dönmez’e gayretleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız ne kadar masum ve mağdur varsa savunmaktadır, ümmet-i Muhammed’i kollamaktadır. Aslında Cumhurbaşkanımız dünyaya yeni bir düzen öneriyor. Zalimliğin ve zulmün kol gezdiği dünyaya; adaleti, barışı ve huzuru tesis etmek için gece gündüz çalışıyor. Allah, kendisinden razı olsun. Türkiye’siz bir dünya düşünülemez. Doğu Akdeniz güvenli olmadığı vakitte de dünyanın güvenliği söz konusu olamaz. Meydan okumuyoruz, dünya tarihini biraz olsun okusanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Türkiye, mazlumların hamisi; zalimlerin hasmıdır.Bizler de gece gündüz demeden çalışarak yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu panelde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Panele, Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı da katıldı.

Panel, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

“AK Hizmetleri Türkiye’ye Kazandırmaya Devam Edeceğiz”

Ziyaretlerine birlikte devam eden heyet, son olarak AK PARTİ Batman İl başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak Batman’dan da sorumlu olan Açıkgöz heyet görüşmelerinin ardından; İl Başkanı, İl Kadın Kolları Başkanı, İl Gençlik Kolları Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ile de ayrı ayrı görüştü. AK Parti Batman İl Başkanlığında teşkilat mensuplarına yaptığı konuşmasında Açıkgöz, “Batman ile alakalı bir müjdeyi de tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum.100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından Batman’a 400 yeni Sosyal Konut yapılacak. 184’ü Merkez’e,116’sı Sason’a ve 100’ü Gercüş Kayapınar’a yapılacak konutlar ilimize hayırlı olsun. Milletimiz güvendikçe; barış, huzur, kardeşlik içerisinde 81 vilayetimize AK hizmetleri kazandırmaya hep birlikte devam edeceğiz inşallah.” dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.







