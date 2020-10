Açıkgöz, “Diriliş Ruhuyla Hedef 2023”

“Diriliş Ruhuyla Hedef 2023”

Malazgirt’ten bugüne bin yıldır Anadolu’yu yurt edinmiş yiğit atalarımızın mirası kutsal vatanımızı ilelebet korumaya ve yüceltmeye hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken yeniden diriliş, istiklal ve istikbal ruhuyla 83 milyon vatandaşımızla tek yürek olarak çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Dirayetli ve dik duruşuyla Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin hem sahada milli gücümüzle, yerli ve milli savunma sanayimizle hem de diplomasi yoluyla masada kazanmasında liderlik etmiştir, bu bağlamda şahsım ve aziz milletim için kendilerine minnetlerimi ve şükranlarımı sunmayı bir kez daha borç bilirim. Türkiye, askeri gücü ve harekât kabiliyeti ile zayıf kalsaydı dost görünen açık ve gizli düşmanlarımızın nelerle kapımıza geleceği aşikârdır.

100 yıl önce istiklal ve istikbal mücadelemizde olduğu gibi, 15 Temmuz’da vatanperver insanımızın demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıkması; Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda canımızın, malımızın, evladımızın, makamlarımızın hiçbir hükmü olmadığını dünyaya bir kez daha göstermiştir. Ay yıldızlı şanlı bayrağımız dünya semasında dalgalandığı sürece mazlumların ve mağdurların hamisi Türkiye, uzanan el olmaya devam edecektir.

Yakın coğrafyamızda; kaos, kirli plan, ayrılık, ayrımcılık, terör unsurları düşünenler gereken cevabı alıyor. Bir millet, iki devlet olduğumuz can Azerbaycanlı kardeşlerimize maddi ve manevi olarak her daim yanındayız. Türkiye bu kanlı, haksız, hukuksuz oyunu bozmak için elindeki bütün imkânları kullanmaya kararlıdır. Ermenistan’ın, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk etmesiyle bölge sukuta ve barışa kavuşacaktır. Aksi takdirde terör devleti, istilacı Ermenistan, hak ettiği sonu görecektir. Dünya sessiz kalsa da biz can gardaşlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına diriliş ruhuyla ilerlerken önümüzdeki en az yüz yıllık oyunu milletimizin güveni, desteği, duası, askerimizin kahramanlığı, liderimizin dirayeti ile 83 milyon Türkiye olarak hep birlikte bozduk. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizle, rezervlerimizle geleceğe daha da güvenle bakıyoruz. Bir ve beraber oldukça Allah’ın izniyle bize hiçbir fani güç galebe çalamaz. Terörle haklı ve kararlı mücadelemiz terör bitene kadar devam edecektir. Baskı, tehdit, yaptırım, dayatma, gündem belirleme çalışmaları eski Türkiye üzerinde oynanan oyunların piyonuydu; rol biçilen değil, yön veren, yeni ve güçlü Türkiye’ye dünya alışmalı artık.

Ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, bu mukaddes toprakları bize emanet eden, kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan, kahraman şehitlerimize, Gazi Mustafa Kemal’e rahmet; fedakâr gazilerimizi de minnet ve şükran duygularımla yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın 97. yılı kutlu olsun. Kahraman milletimize selam, saygı ve dua ile…

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi

Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı