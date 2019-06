Açıkgöz, “Devletimiz, Tüm İmkanlarıyla Hemşerilerimizin Yanında”

Ürgüp/ Mazı Köyü)

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, selden dolayı zarar gören köylerde incelemelerde bulundu. Konuyu yakından takip ettiğini belirten Açıkgöz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını da sordu.





AÇIKGÖZ, SEL BÖLGELERİNDE İNCELEMELER YAPTI

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, selden dolayı zarar gören Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü, Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı Köyü ve Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce Köyünde incelemelerde bulundu.

(Gülşehir/ Abuşağı Köyü)

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, beraberinde Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Çiftci ile birlikte Nevşehir'in köy ve beldelerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrasında başlatılan çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlarla geçmiş olsun dileklerini iletti.

En son İki gün önce sel felaketiyle karşı karşıya kalan Mazı köyünde zarar gören ev, işyeri, bağ, bahçe ve ekili arazilerde incelemeler yapan Açıkgöz, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirterek "Ürgüp/Mazı Köyümüzde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için köyümüzü ve hemşerilerimizi ziyaret edip, yerinde incelemelerde bulunarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür can kaybımız yok, devlet tüm imkanlarıyla hemşerilerimizin her zamanki gibi yanında. İl Özel İdare ekiplerimiz zarar gören köylerimizde aralıksız çalışıyor. Hemşerilerimiz müsterih olsun, devletimiz seferber olarak yanlarındadır." dedi.

Açıkgöz; "Yaşanan zararlarla alakalı bilgiler, ilgili makamlar ve bakanlıklarımızla paylaşıldı, tespitler devam ettiğinden bilgiler toplandıkça paylaşılmaya devam ediliyor... Allah; milletimize, devletimize zeval vermesin..." ifadelerine yer verdi.

Selin Tüm Hasarları Silinecek

Mazı'dan sonra Gülşehir'in Abuşağı köyünü ziyaret eden Açıkgöz; "Gülşehir/Abuşağı Köyümüzde etkili olan sağnak yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için köyümüzü ve hemşerilerimizi ziyaret edip, yerinde incelemelerde bulunarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.‬ Hemşerilerimiz müsterih olsun, devletimiz yanlarındadır." dedi.

Sel felaketi sonrası vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmaların hemen başlayıp aralıksız sürdüğünü ifade eden Milletvekili Mustafa Açıkgöz: “Son günlerde Nevşehir il genelinde sel felaketiyle sıkıntılı günler yaşadı. Ne kadar tedbir alsak ta zaman içerisinde doğal afetlerin boyutu değişebiliyor. Allah, daha beterinden korusun. Sel felaketinin yaşandığı andan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız teyakkuza geçti ve vatandaşlar için görev başındaydı. İl Özel İdaresi, AFAD, DSİ ve diğer kurumlar sıkıntıların giderilmesi noktasında çalışmalarına hız verdi. Tarım alanında hasar tespiti sürüyor. İnşallah en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. İvedilikle de sel dolayısıyla oluşan tüm hasarlar silinecek. Sel dolayısıyla zarara uğrayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Devletimizin tüm imkânları sizlerin emrinde. Herhangi bir sıkıntıda da bizlere ulaşabilirsiniz. İnşallah böyle doğal afetler bir daha yaşanmaz.” dedi.

Nevşehir genelinde devam eden çalışmalara da değinen Açıkgöz, “Nevşehir Merkez ve İcik, Çardak, Güvercinlik Köylerimizde; Kozaklı, Derinkuyu, Gülşehir, Acıgöl, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp ilçelerimizde; Kaymaklı, Yazıhüyük, Çalış, Karapınar kasabalarımızda ve Mazı, Abuşağı, Karaburna, Kanlıca, Karacaören, Özlüce, Çakıllı, Doğala, Suvermez, Yeşilli, Topaç köylerimizde de benzer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hemşerilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, oluşan zararları en asgariye indirmek için seferber olduk. Nevşehir’imize, aziz hemşerilerimize geçmiş olsun.” dedi.



Her vakit vatandaşlarımızın emrinizdeyiz

Yaşanan Sel Felaketlerini değerlendiren Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz; “50-100 yılda bir yaşanacak felaket oldu. Ben de yakinen takip ettim. Allah’a şükürler olsun ki bir can kaybımız olmadı. Ama mal kaybı var. Onları devletimiz tespit ederek çözüyor ve çözecek. Başta Valimiz olmak üzere gerekli bütün kurumlara teşekkür ediyorum.

Diğer bütün bakanlıkların tamamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendilerin talimatlarıyla buralarda yapılması gerek her şeyi yapılıyorlar. Böylelikle de en kısa zamanda yaralar da sarılacak. Yine tarımsal alandaki zararlar da İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün tespitleri sonrası giderilmeye çalışılacak. Bu anlamda sel felaketinde zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Her zaman emrinizdeyiz, ne gerekiyorsa yapmak bizim boynumuzun borcudur.” ifadelerini kullandı.



Vatandaşın sorunlarıyla tek tek ilgilenen Açıkgöz’e de ilgisi için vatandaşlar şükranlarını iletti.