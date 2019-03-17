Açıkgöz: “Derinkuyu, Kararını Vermiş”

‪Derinkuyu’nun coşkusu, heyecanı, muhabbeti Nevşehir’e kadar ulaştı. Belediye Başkan adayımız Bülent Aksoy, 31 Mart’ta sizlerin desteğiyle Başkanımız olacak inşallah. Derinkuyu; vatan, millet, devlet aşığıdır. Biz de bu kutsal vatanı aşkla seviyoruz. Sevdası millet olmayanlar bizi anlayamazlar. #MemleketİşiGönülİşi‬

Ümmetin umudu, Türkiye’nin umudu, kahraman milletimizin lideri Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK kadrolara vereceğiniz destekle 31 Mart’ta kazanan milletimiz olacak. AK Parti, milletimizin partisidir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında dünyalar kadar fark var. PKK, Kandil, Pensilvanya ile kol kola olanları milletimiz görüyor. Zillet ittifakını, kirli pazarlıkları milletimiz görüyor; bunlara sandıkta en iyi cevabı vereceğinizden de şüphemiz yok.