Açıkgöz'den Üç Aylar Ve Regaib Kandili Mesajı

Mübarek üç aylara kavuşmamızın, sevincin ve huzurun iklimine açılan kapı, 22 Mart 2018 Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece; Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi Regaib gecesidir.

Rahmet, mağfiret, manevi huzura ve arınmaya vesile mübarek ayların başlangıcı, üç ayların müjdeleyicisi Regaib Kandili’nde, manevi iklimi ile benliğimizi kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan üç aylara ulaşmanın mutluluğunu inşallah bir kez daha yaşayacağız. Bu gece aynı zamanda Kur’an-ı Kerim ayı Ramazan-ı Şerifin müjdecisidir. Üç aylar, kalplerimizin ve gönüllerimizin manevi doyum mevsimi olan Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif ayları, Müslümanlar olarak Hakk’ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyıp huzur iklimine doğru seyahat ettiğimiz müstesna zaman dilimleridir. Dini hayatımıza canlılık katan bu aylar, aramızda insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin artmasına, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin çoğalmasına, inananların iyilikte birbirleriyle yarışmasına vesile olur.

Dilimizde arzu, istek, emel, tutku anlamlarına gelen Regaib; geleceğe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkânı veren, her türlü rağbet ve regaibimizi Rabb’ imize yöneltmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir. Yüce kitabımız Kur’ an-ı Kerim’ de de “Rağbetiniz sadece Rabbinize olsun.” (İnşirah 7) buyrulmuştur.

Anadolu, mazlum coğrafyaların sığınağıdır. Aziz milletimiz ‘Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan’ birlikteliği ile tüm kardeşlerinin yanındadır. Kutsiyeti uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; fedakâr gazilerimize, kahraman milletimize selametler dilerim.

Bu duygu ve düşüncelerle Nevşehirli hemşehrilerimizin, ülkemizin ve İslam dünyasının üç aylarını, Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi itminana kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını; insanlığın hidayetine, barışına ve huzuruna vesile olmasını; bu mübarek gün, gece ve aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını, başta Nevşehir’imiz olmak üzere ülkemizin, İslam dünyasının ve tüm insanlığın Peygamber Efendimizin yüce örnekliğinden nasibdar olmasını ve insanlığa iyilikler getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi