Açıkgöz'den Taziye Teşekkür Mesajı

“…İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.” (Bakara, 2/156)

30 Mart 2021 Salı günü, rahmet-i Rahman’a kavuşan sevgili babam, öğretmenim, Vehbi Açıkgöz’ün cenazesinde bizleri arayarak yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sn Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza, Sn Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve Sn Bakanlarımıza, AK Parti Genel Başkan Vekillerimize ve Genel Başkan Yardımcılarımıza, AK Parti Grup Başkanımıza, AK Parti Grup Başkan Vekillerimize ve TBMM Divan Üyelerimize, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarıma,

Sayın;

Devlet büyüklerimize, diğer siyasi parti Başkanlarımıza ve temsilcilerine, Nevşehir Valimize, AK Parti İl Başkanımıza ve çok kıymetli teşkilat mensuplarımıza, Nevşehir Belediye Başkanımıza, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımıza, MHP İl Başkanımıza ve değerli teşkilat mensuplarına, siyasi partilerin Nevşehir il temsilcilerine, İl Müdürlerimize ve kamu görevlilerimize, yerel yöneticilerimize ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine;

yakın-uzak demeden taziye ziyaretinde bulunan, telefonla arayarak, mesaj göndererek, sosyal medya hesaplarından acımızı paylaşan; gerek taziye evinde gerekse kendi hanelerinde Kur’an-ı Kerim tilavetlerine dahil olan; bizzat ulaşamasa dahi halisane duygularla acımızı yüreğinde hisseden; çeşitli vesilelerle merhuma rahmet, ailemize sabırlar dileyen kadirşinas Nevşehirli hemşerilerimize; şükranlarımızı arz ediyor, ahirete irtihal etmiş şehitlerimize ve yakınlarımıza rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah, aziz milletimizden razı olsun, dualarınızı eksik etmeyiniz inşAllah.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi