Açıkgöz'den Sarıaslan'a Cevap

AK Parti Nevşehir Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz'ün TBMM Genel Kuruluna sunduğu Kapadokya Alan Yönetimi kanun tasarısı ile ilgili 15 Mayıs 2019'daki TBMM Genel Kurul çalışmaları devam ederken CHP Nevşehir Milletvekili Sn Faruk Sarıaslan'ın iddialarına vermiş olduğu genel kuruldaki cevap konuşması..

Açıkgöz, sosyal medya hesaplarından da paylaştığı açıklamasında;

"TBMM Genel Kurulunun 15 Mayıs 2019 tarihli 78. Birleşiminde Kapadokya Alan Yönetimi kanun teklifimizin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ederken CHP Nevşehir Milletvekili Sn Faruk Sarıaslan'ın konuşmasında Nevşehir'imize ve ortak değerimiz, güzide ilçemiz Hacıbektaş'ımıza, Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı'ya yönelik iddialarına cevaben;

'-Hacı Bektaş Veli hazretleri, hepimizin ortak değeridir. Pir'in ilçesi, göz bebeğimiz Hacıbektaş'ımızda hastanemizi, TOKİ'yi, alt ve üst geçitleri AK Parti hükümetlerimiz yapmıştır. AK Parti hiçbir inanca, değere ayrım yapmadan hizmet üretir. Belediye Başkanının vermediği hizmetlerden AK Parti sorumlu değildir.

-Doğalgazla ilgili Nevşehir Islah O. Sanayi Bölgemiz ve Acıgöl O. Sanayi Bölgemiz için Bakanlığımızla çalışmalarımızı yaptık ilgili yerlerimizi yakın bir zamanda doğalgaza inşallah kavuşturacağız.

-Rasim Başkanımızla ilgili de Sn sanatçılarımız kendi özgür ifadelerini kullandılar; başkanımız da sadece kendi yapacağı etkinliklere davet etmeyeceğini belirtmiştir. O da kendi özgür, hür iradesidir; herkesin saygı duymasını talep ediyoruz.' diyerek, düşüncelerimizi kamuoyumuzla paylaştık." dedi.