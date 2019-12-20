Son Dakika
Açıkgöz'den Sarıaslan'a Cevap
CHP Nevşehir Milletvekili Av. Faruk Sarıaslan, Göreme Vadisi ve çevresindeki alanı milli park statüsünden çıkaran kararın iptali için Danıştay'a dava açtığını açıkladığı basın toplantısına cevaben; Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasıyla alakalı kanun teklifinde ilk imza sahibi olan AK PARTİ Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz'den konuya ilişkin cevap metni
Nevşehir 20.12.2019, 21:46 20.12.2019, 21:50
64
- Göreme Milli Parkı içinde yer alan, Göreme Açık Hava Müzesi, 1. Derece arkeolojik SİT alanı. Bu alanda bilimsel çalışmaların dışında ve turistik ziyaret dışında herhangi bir uygulama yapılamaz. Geri kalan kısım Göreme yerleşim alanıdır. Burası da Kentsel SİT ve tamamı özel mülkiyettir.
- Buranın ranta açılacağını iddia etmek bölgeden ne kadar habersiz olduğunu, milli parkın nereleri kapsadığını bilmemektedir.Şöyle ki; neredeyse tamamı özel mülkiyet olan ve kentsel sit statüsü ile 1. Derece Arkeolojik sit statüsü ile korunan bir alanda kaçak yapılaşmayı yıkmaktan başka bir faaliyette bulunmak mümkün değildir.
- Alan sınırları içinde bulunan tüm müze ve ören yerlerinde tüm kullanımlar eskiden olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığımızdadır. Alan Başkanlığı bu alanların projelendirilmesi ve varsa kaçak yapıların yıkılmasını sağlamakla yetkilidir.Hangi akıl tutulmasıyla böyle bir şey denir anlamış değilim! Bunu söylemek için art niyetli olmak gerekir, amacı Kapadokya değildir, yıkıcı ve ucuz siyaset yapmaktır.
- Kayseri ve civar bölgelere turist gitmemiştir. Bölgemizdeki oteller tam dolulukla yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlamaktadır. Bölgeden bihaber siyaset yapmak da etik değildir!
- Sahada kanuna destek olduğunu söyleyip, kendisinin de iyi bildiği gibi %96’sı özel mülkiyete ait Kapadokya’mızı koruma amacıyla çaba sarf etmediği gibi tekrar söylüyorum; “Siyasi riyakârlığı şiar edinmiştir.”
Mustafa AÇIKGÖZ
AK PARTİ Nevşehir Milletvekili
Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı
0°
sisli
Namaz Vakti 20 Aralık 2019
|İmsak
|06:19
|Güneş
|07:48
|Öğle
|12:44
|İkindi
|15:09
|Akşam
|17:30
|Yatsı
|18:53