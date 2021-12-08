Açıkgöz, " CHP: Cumhur'a Hakaret Partisi Oldu"

CHP: CUMHUR'A HAKARET PARTİSİ

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, A Haber'de Erkan Tan’ın sunduğu Sabah Ajansı programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki skandal el hareketine Açıkgöz’den sert tepki: O hareketin kralını, aziz milletimiz gösterecek.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eline de hakim olamadı. Gazi Meclis'in kürsüsünden küfürlü el hareketi yaptı. O hareketin amacı "nefret" tohumu mu ekmek? Muhalefetin siyaset stratejisi "küfür-hakaret" üzerine mi?

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında konu ile ilgili değerlendirmelerine devam etti.

Aynı konuşmada siyasi ahlaktan söz eden Kılıçdaroğlu daha önce de edep sınırlarını zorlayan cümleler kurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun amacı milleti ayrıştırmak mı?

CHP: CUMHUR'A HAKARET PARTİSİ

İşte o açıklamalardan satır başları; Nevşehir'imizin piri Hacı Bektaş “eline, beline ve diline hakim ol” derken pir bugünleri göstermiş. 'Cumhur'a Hakaret Partisi' olarak nitelendiriyoruz.

SİYASİ KALİTESİZLİĞİNİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı'nın kaset kumpasıyla başlayan siyasi hayatı, tecavüz, taciz küfürle devam ediyor. İşin en sonunda finalinde de el hareketiyle aziz milletimize ve onun temsilcilerine büyük bir hakaret. Bunu kınıyoruz. Siyasi kalitesizliğini göstermiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu.

O HAREKETİN KRALINI AZİZ MİLLETİMİZ GÖSTERECEK

İzahı asla yoktur. Aziz milletimiz ona 2023 sandığında öyle bir hareket yapacak ki Allah'ın izniyle, 2023'te o hareketin kralını aziz milletimiz ona sandıkta gösterecek.”

Açıkgöz, konuşmasının devamında;

MİLLET İTTİFAKINDA ADAYLIK TARIŞMASI VAR.

DEMİRTAŞ İSTEDİ CHP MİTİNGLERE BAŞLADI!

CHP'NİN MİTİNGLERİ NEYİN PLANI?

FIRSATÇI VE STOKÇULARA KARŞI NASIL MÜCADELE EDİLECEK?

Sorularına da cevap verdi.

Konuşmasının son bölümünde ise “Kapadokya’nın merkezi Nevşehir; yerli ve yabancı tüm konuklarımızı bekliyor.” diyerek bölge turizminin tanıtımına vurgu yaptı.