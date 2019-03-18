Açıkgöz, "Çanakkale, Türk-İslam Ordularının Yıkılmaz Kapısıdır"

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz’ün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü münasebetiyle yayımladıkları mesajları:

“Çanakkale, Türk-İslam ordularının yıkılmaz kapısıdır”

18 Mart 1915, Türk tarihinde azim ve yiğitlikle yazılmış kahramanlık destanının tarihidir. Bu tarih, gerek taarruz gerekse savunma savaşlarının başarılarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici ve en parlak sayfalarından biridir. Aziz milletimizin bir ve beraber olarak küllerinden yeniden doğduğu, dirilişinin şanlı destanıdır.

Ecdadımızın bin bir zorluk ve yoklukla, çağın en gelişmiş devletleri karşısında verdiği bu var oluş kavgası, bir milletin uyanıp şahlanmasının tetikleyicisi olmuş; Milli Mücadele'ye de öncülük etmiştir.

Çanakkale, Türk-İslam ordularının yıkılmaz kapısıdır. Şanlı ordumuz ve aziz milletimiz yedi düvele şunu öğretmiştir: “Çanakkale Geçilmez”

Her yönüyle bir maneviyat hazinesi olan bu harp, hem Türk askerinin cesaretini ve gücünü hem de doğusundan batısına güneyinden kuzeyine Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde, fedakârlığını ve imanını bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne sermiştir.

Gururla kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde, ölümleriyle bile yıllar ötesine ders olmayı başarmış Çanakkale şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm destan kahramanlarımızın aziz hatıralarını tarihe addediyoruz.

Çanakkale ruhuyla “Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak” uğrunda canlarını siper eden kahraman milletimiz; Anadolu’nun ilelebet vatanımız kalacağını dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türk milleti, İslam coğrafyalarının ve İslamiyet’in sancaktarı olmuştur. Vatanımız uğrunda oynanmak istenen kirli oyunların yegâne sebebi de budur. Bir ve beraber olarak güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalışmamız, kardeşliğimiz karanlık güçlere vereceğimiz en büyük ve en anlamlı cevaptır.

Vatan şairimiz Mehmet Akif ERSOY, vatan ve bayrak uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize hitaben, milletimizin iman ve birliğini ne güzel ifade ediyor:

O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar,

Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna, ya RAB, ne güneşler batıyor!

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!

Gökten ecdâd inerek öpse o pak alnını değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i…

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 104. yıldönümünde, ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, bu mukaddes toprakları bize emanet eden, kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan, kahraman şehitlerimizi rahmet; fedakâr gazilerimizi de minnet ve şükran duygularımızla yâd ediyoruz.

Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi