Açıkgöz, "Berat Gecemiz Mübarek Olsun"

Berat Gecemiz Mübarek Olsun

7 Nisan Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece, her yıl gelişiyle pek çok güzelliğin yaşandığı rahmet, mağfiret, maneviyat ve arınma mevsimi Ramazan-ı Şerifin habercisi olan yeni bir ‘Berat’ımızın daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız. Böylesine mübarek bir geceye bir kez daha erişip, bizlere güzel bir fırsat bahşettiği için Cenab-ı Hakk’a ne kadar şükretsek azdır.

Cenab-ı Hakk buyuruyor ki “Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: ‘Selam size! Rabbiniz merhamet etmeyi bir lütuf olarak kendine yazdı. Gerçek şu ki sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından tövbe edip kendisini düzeltirse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.’ ” (En’am 6/54). İyiliğe yaklaşmak, iyiyi aramak, iyiyle olmak için çabalamalıyız. Bu vesileyle Berat Gecesi; Allah’a dost olma, hakkın yanında yer alma ve hayra giden yolları arama gecesidir. Berat için şer ve kötülükten uzak; bizi yaratan yüce Allah’a yakın olmalıyız.

Bugün insanlığın tedbirde gecikmesi sebebiyle büyüyen bir salgın, dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Millet olarak sabırla ve kararlılıkla toplum sağlığının korunması için hep birlikte çetin bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Rabbim, makamlarını âli, mekânlarını cennet eylesin. Hastalarımıza Şafi ism-i celiliyle şifalar ihsan eylesin. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan en kısa zamanda kurtulmayı bizlere nasip eylesin. Cansiperane görev yapan fedakâr sağlık çalışanlarımızdan, emniyet güçlerimizden Allah, razı olsun. Bu fedakârlıkları dünyada ve ahirette onların en güzel amellerindendir.

‘Biz bize yeteriz Türkiye’m’ diyerek milli birlik ve beraberlik içerisinde şerden ve şer odaklarından uzak; gönülleri fethederek, gönül coğrafyamızda, ülkemizde, İslam âleminde beratın hayrımıza ve kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum; Yüce Mevla’mız, ömrünü salih amellere adamış kullar olarak Ramazan’a ulaşmamızı nasip eylesin. Rabbim, bu vesileyle birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi daim eylesin inşallah.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışındaki vatandaşlarımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve bütün İslâm âleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyorum. Yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını temenni ediyor, bu mübarek gecenin, İslâm dünyasında, kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesine; fitne ateşinden ve kargaşadan uzak olmamıza; ülkemizin, birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın salgın hastalıktan kurtulmasına, hidayetine, barışına ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı, huzurlu yarınlar Allah’ın izniyle bizleri beklemektedir. Şehitlerimizin ebedi Beratımız olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Beratımız mübarek olsun.

Selam ve dua ile…

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi



