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Açıkgöz: "Amaçları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek"

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı ile bölgenin ranta açılacağı yönündeki iddiaların algı operasyonundan başka bir şey olmadığını söyledi.

Nevşehir 27.11.2019, 11:01
Açıkgöz: "Amaçları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek"
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NEVŞEHİR(MHA) Açıkgöz, “Ne yazık ki günümüzün modası olan algı operasyonları gerçeğin önüne geçmeye başladı. İnsanlarımızın kafaları karıştırılıyor. Biz Kapadokya Alan Yönetimini kurarken bölgedeki birçok yetki karmaşasının, çok başlılığın önüne geçebilmek için bir kanun çıkardık. Bu kanunun ruhunda bölgenin korunması var. Kapadokya alan yönetimi tek elden bölgenin korunmasını sağlayacak, hem de gelişmesini sağlayacak bir oluşum, bir başkanlık. Birçok kurumun, kuruluşun, bakanlığın yetkilerinin bulunduğu bir yerde gerçek bir koruma sağlanamadı. Kaçak yapılar konusunda birçok bakanlık kendi aralarında top sektiriyordu. Şimdi ne olacak, bir kaçak yapılaşma varsa Kapadokya Alan Başkanlığı muhatap olacak. Bu alanın zaten % 96’lık bölümü özel mülke giriyor. % 96’sı özel mülk olan bir alanın ranta açıldığı iddiaları hangi akla ve mantığa sığar. Amaçları üzüm yemek değil, amaçları bağcıyı dövmek. Her zaman olduğu gibi doğru yapılan bir işi karalamaktan başka bir şey değil bu eleştiriler. Dünyanın eşsiz güzelliklerin biri olan Kapadokya bölgesinin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillerimize en iyi şekilde aktarılması için kurulan alan yönetimi başkanlığı Allah’ın izniyle görevini layıkıyla yerine getirecektir” dedi.

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