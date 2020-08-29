Açıkgöz, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız Kutlu Olsun"

“30 Ağustos Zafer Bayramı’mız Kutlu Olsun”



30 Ağustos; Malazgirt ruhuyla, tarihî destansı zaferlerle dolu şanlı ordumuzun ve kahraman ecdadımızın, Anadolu’yu ilelebet vatan kıldığı tarihî bir gündür. 26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını bizlere açan, şanlı yürüyüşün adımlarını atan kahraman ecdadımız ve şanlı evlatları; Çanakkale zaferimizde de, İstiklal Savaşı’mızda da, 15 Temmuz’da da tek vücut olarak Anadolu’nun ilelebet vatanımız kalacağını tescillemiştir. 30 Ağustos, kahraman milletimizin muzafferiyetinin taçlandığı tarihtir.

Milli birlik ve beraberlik içerisinde dünyaya barışı yayan, bulundukları coğrafyalara huzur, refah, bereket, adalet götüren aziz milletimiz bugün Doğu Akdeniz’de de, Ege’de de, Karadeniz’de de ‘Mavi Vatan’ımızdaki haklarından taviz vermeyerek barışın güvercini, savaşın kartalı olduğunu dünyaya göstermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Hedef 2023’, diyerek yürüdüğümüz kutlu yolda milletimiz doğalgaz müjdesi ile geleceğe güvenle yürümeye, 2053, 2071 hedeflerimizde güçlü adımlar atmaya devam ediyor.

Kahraman milletimiz; istiklaline, istikbaline ve mazlumlara sahip çıkmaya ilelebet devam edecektir. Ayasofya Cami’mizin ibadete açılmasıyla başlayan müjdeler; zengin doğalgaz rezervi bulunması ile devam ederken, inşallah yeni zaferler ve müjdeler de çok yakındır. Bizim medeniyetimiz; inşa ve ihya medeniyetidir. Toprağı şehadetle ve emekle yoğrulan kutsal vatanımızı ve yüce değerlerimizi yükseltme çabamız dünkünden daha fazla kararlılıkla, azimle devam ediyor. Gerek sınırlarımız boyunca gerekse de yakın coğrafyamızdan başlayarak, Doğu Akdeniz’de egemenlik haklarını sonuna kadar kullanan güçlü Türkiye, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük mirasımızdır.

Zafer Haftası vesilesiyle de Sultan Alparslan’ın ve şanlı ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının, güvenlik güçlerimizin, yurt içindeki ve dışındaki bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal'in liderliğindeki bu zafer için İstiklal Savaşı'nda kahramanca mücadele eden ecdadımız ile aziz şehitlerimizi ve fedakâr gazilerimizi şükranla minnetle yâd ediyor; şanlı ordumuzu ve aziz milletimizi muhabbetle selamlıyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi