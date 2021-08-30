Açıkgöz, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız Kutlu Olsun" Mesajı

“30 Ağustos Zafer Bayramı’mız Kutlu Olsun”

Ağustos ayı, tarih boyunca kahraman Türk milletimizin zaferlerinin tarihe altın harflerle yazıldığı bir aydır. Malazgirt ruhuyla, 26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını bizlere açan, şanlı yürüyüşün adımlarını atan kahraman ecdadımız ve şanlı evlatları; kahramanlıkları, yiğitlikleri ve dünya tarihine geçen zaferleriyle Anadolu’nun ilelebet vatanımız kalacağını tescillemiştir. 30 Ağustos, kahraman milletimizindünyaya Türk’ün kahramanlık destanlarına bir yenisini eklediği tarihtir.

Milli birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Hedef 2023’, diyerek yürüdüğümüz kutlu yolda milletimizle el ele gönül gönüle yürümeye, 2053, 2071 hedeflerimize de güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz.

Kahraman milletimiz; istiklaline, istikbaline ve mazlumlara sahip çıkmaya ilelebet devam edecektir. Yakın coğrafyamızdan uzak coğrafyalara kadar; mazlumların gür sesi, masumların umudu olmaya devam edeceğiz. Bizim medeniyetimiz; inşa ve ihya medeniyetidir. Toprağı şehadetle ve emekle yoğrulan kutsal vatanımızı ve yüce değerlerimizi yükseltme çabamız; dünkünden daha fazla kararlılıkla, azimle devam ediyor. Güçlü Türkiye, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük mirasımızdır.

Zafer Haftası vesilesiyle de Sultan Alparslan’ın ve şanlı ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının, güvenlik güçlerimizin, yurt içindeki ve dışındaki bütün vatandaşlarımızın, Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal'in liderliğindeki bu zafer için İstiklal Savaşı'nda kahramanca mücadele eden ecdadımızı, Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarımızı, aziz şehitlerimizi ve fedakâr gazilerimizi şükranla minnetle yâd ediyor; şanlı ordumuzu ve kahraman milletimizi muhabbetle selamlıyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi